Выстояла столетие, а российского нашествия не выдержала! Уничтоженная гимназия в Донецкой области

Российская армия продолжает уничтожать гражданские объекты в Донецкой области.

Прошлая ночь была в очередной раз неспокойной в городе Курахово.

В последнее время систематически наносятся удары по гражданским домам, по объектам инфраструктуры. По самому Курахову ситуация напряженная, но здесь гражданского населения больше, чем в Марьинской общине.

— Есть такая тенденция, что люди из Марьинской общины эвакуируются в Кураховскую и проживают здесь, — рассказывает начальник отдела полиции № 2 Покровского районного управления полиции Артем Щусь.

Сейчас также смотрят

Обошлось без жертв, но не без массовых разрушений — снарядами задело жилые дома, гаражи, автомобили. Досталось и старенькой местной гимназии.

Она выстояла почти столетие, а теперь ее часть превратилась в гору осколков.



Жизнь людей в Донецкой области почти невозможна, ведь там ежедневно продолжаются адские обстрелы. Ранее мы рассказывали о ситуации в Донецкой области.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!