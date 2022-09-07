Украина

Выстояла столетие, а российского нашествия не выдержала! Уничтоженная гимназия в Донецкой области

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 07 сентября 2022, 19:00

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