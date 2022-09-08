Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 8 сентября

Начались 197 сутки героического противостояния наших военных против имперского зла. Каждый день мы все приближаем нашу общую победу.
А пока должны придерживаться рекомендаций Генштаба и следить за актуальными событиями на фронте и направлениями, где могут идти ожесточенные бои.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.
В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.
В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.
В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленко, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории Республики Беларусь.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории Республики Беларусь.
В других направлениях противник продолжал огневое поражение военных и гражданских объектов, а именно:
Кроме того, обстрелам вражеской артиллерии подверглись населенные пункты Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Александровка, Степная Долина, Благодатное, Луч, Днепровское, Лупарево, Шевченково, Мирное, Новогригоровка, Киселевка, Большое Артаково, Белая Криница, Терновка, Миролюбовка, Любимовка, Петровка, Большая Костромка и Ивановка.
Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права.
Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права.
Так, в Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции.
Из частного сектора населённого пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.
Войска противника продолжают нести потери. В Херсонской области, близ Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, большая часть из них — убитыми.
Вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены две САУ Акация, еще две повреждены, потери живой силы уточняются.
Также стало известно, что один из действующих на Херсонском направлении артиллерийских дивизионов противника потерял до 60% личного состава и техники и считается небоеспособным.
Также стало известно, что один из действующих на Херсонском направлении артиллерийских дивизионов противника потерял до 60% личного состава и техники и считается небоеспособным.
Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. Удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.
Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.
Война обязательно закончится, и на это не пойдут годы — в этом уверен секретарь СНБО Алексей Данилов. Читай прогноз Данилова по поводу войны в Украине в нашем материале.
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