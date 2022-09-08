Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 8 сентября

Начались 197 сутки героического противостояния наших военных против имперского зла. Каждый день мы все приближаем нашу общую победу.

А пока должны придерживаться рекомендаций Генштаба и следить за актуальными событиями на фронте и направлениями, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий в Украине на 8 сентября

Оперативная ситуация в Украине на 8 сентября 2022 года

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленко, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории Республики Беларусь.

В других направлениях противник продолжал огневое поражение военных и гражданских объектов, а именно:

на Сиверском направлении минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай, Сеньковка Черниговской области и Мануховка, Юрьево, Николаевка, Ходыно, Порохонь, Волковка, Запсилья, Стукаловка и Нововасиловка Сумской области;

направлении минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай, Сеньковка Черниговской области и Мануховка, Юрьево, Николаевка, Ходыно, Порохонь, Волковка, Запсилья, Стукаловка и Нововасиловка Сумской области; на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванки, Сосновки, Черноглазовки, Мироновки, Константиновки, Удов, Русской Лозовой, Питомника, Черкасской Лозовой, Черкасских Тишков, Русских Тишков, Базалиевки, Старого Салтова, Константинов;

направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванки, Сосновки, Черноглазовки, Мироновки, Константиновки, Удов, Русской Лозовой, Питомника, Черкасской Лозовой, Черкасских Тишков, Русских Тишков, Базалиевки, Старого Салтова, Константинов; на Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Дмитровка, Бражковка, Сулиговка и Вернополье;

на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Татьяновки, Кривой Луки, Озерного, Звановки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Веселого и Григорьевки;

направлении зафиксированы обстрелы возле Татьяновки, Кривой Луки, Озерного, Звановки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Веселого и Григорьевки; на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Торецк, Юрьевка, Александрополь, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Николаевка Вторая, Майорск, Одрадовка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоров Выемка и Раздолевка;

на Авдеевском направлении неподалеку от Авдеевки, Опросного, Орловки, Водяного, Тоненького и Первомайского;

направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Торецк, Юрьевка, Александрополь, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Николаевка Вторая, Майорск, Одрадовка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоров Выемка и Раздолевка; на Авдеевском направлении неподалеку от Авдеевки, Опросного, Орловки, Водяного, Тоненького и Первомайского; на Новопавловском направлении из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка, Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Золотая Нива, Егоровка, Петровка, Солодко, Шевченко, Большая Новоселка, Новомайорское, ;

направлении из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка, Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Золотая Нива, Егоровка, Петровка, Солодко, Шевченко, Большая Новоселка, Новомайорское, ; на Запорожском направлении по артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданиловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Малиновка, Ольговское, Белогорье, Новополь, Времевка, Вольное.

направлении по артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданиловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Малиновка, Ольговское, Белогорье, Новополь, Времевка, Вольное. На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, обстрелам вражеской артиллерии подверглись населенные пункты Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Александровка, Степная Долина, Благодатное, Луч, Днепровское, Лупарево, Шевченково, Мирное, Новогригоровка, Киселевка, Большое Артаково, Белая Криница, Терновка, Миролюбовка, Любимовка, Петровка, Большая Костромка и Ивановка.

Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права.

Так, в Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции.

Из частного сектора населённого пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

Войска противника продолжают нести потери. В Херсонской области, близ Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, большая часть из них — убитыми.

Вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены две САУ Акация, еще две повреждены, потери живой силы уточняются.

Также стало известно, что один из действующих на Херсонском направлении артиллерийских дивизионов противника потерял до 60% личного состава и техники и считается небоеспособным.

Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. Удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.

Война обязательно закончится, и на это не пойдут годы — в этом уверен секретарь СНБО Алексей Данилов. Читай прогноз Данилова по поводу войны в Украине в нашем материале.

А еще у Вікна-Новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!