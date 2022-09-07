Это не будут годы! Данилов о том, когда закончится война и что будет с Россией

Полномасштабная война в Украине длится уже полгода. Понятно, что она находится в горячей фазе и вряд ли закончится через несколько месяцев. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью LB, сколько еще может продолжаться война.

В первую очередь, он подчеркнул, что правительство не сидело сложа руки, а готовилось к обороне страны. В прошлом году даже впервые был принят План обороны страны.

На вопрос о том, сколько будет продолжаться война, Данилов заявил: не считает, что война продлится слишком долго.

Я хотел бы с вами не согласиться, когда вы говорите, что годы-годы-годы мы будем бороться с этим агрессором.

— Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться, — заметил Данилов.

Также секретарь СНБО не советует сравнивать войну в Украине с израильско-палестинским конфликтом.

— Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания… Не было зубов во рту кого-то покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем более спокойны. Я не думаю, что нам нужно сравнивать происходящее с Израилем, там немного другая ситуация по многим процессам, — подчеркнул секретарь СНБО.

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Что будет с Россией после войны

Алексей Данилов неоднократно говорил, что Российская Федерация распадется. По его словам, в России уже начались процессы, которые не нравятся властям.

— Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу — не в марте, не в апреле, а вот два месяца назад начали набирать обороты.

В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов.

— Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов, — поделился Данилов.

Украинские военные начали контрнаступление на Юге и освобождают украинские населенные пункты. Ранее мы рассказывали о деоккупации Херсонской и Донецкой области.

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