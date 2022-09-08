Планы россиян, деоккупация Крыма и потребности ВСУ — Залужный и Забродский о перспективах войны в Украине

Полномасштабная война России против Украины длится уже более полугода. “Блицкриг” РФ не удался, вместо этого захватническая армия погрязла в украинской земле, пытаясь выгрызть для себя хотя бы видимость какой-то успешности боевых действий.

Какие перспективы этой войны как для Украины, так и для России? Что нужно для эффективного контрнаступления ВСУ, а также почему Крым — важный, но не ключевой фактор в изменении хода истории?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал-лейтенант Михаил Забродский опубликовали на сайте Укринформа свое видение по этим вопросам.

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Планы россиян

Залужный и Забродский считают, что война в Украине может продолжиться и в 2023 году. Ситуация на фронте уже позволяет прогнозировать возможные амбиции РФ по захвату нашей территории.

Перспективы для россиян открываются на:

Изюмском и Бахмутском направлениях — выход на административную границу Донецкой области. Запорожском направлении — создание угрозы захвата Запорожья и Днепра и как следствие — захват значительной части Левобережной Украины. Южнобужском направлении — завладение Николаевом и Одессой, а также открытие пути в сторону Кривого Рога.

Не стоит также забывать об опасности повторного наступления с территории Беларуси для захвата Киева.

Роль Крыма

Бесспорно, Крым очень важен для РФ, поскольку там есть главная база Черноморского флота, сеть аэродромов, а также территория для размещения значительных группировок и складов с боеприпасами.

Для Украины освобождение Крыма означает потребность в тщательной подготовке:

создание одной или нескольких оперативных (оперативно-стратегических) группировок в составе 10-20 общевойсковых бригад;

замена основных образцов вооружения на современные, предоставленные партнерами Украины;

получение от Запада дополнительного количества ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ и т.д.

При наличии политической воли, заблаговременного и продуманного планирования с использованием производственной базы и запасов ведущих стран мира, создания и оснащения должным образом такого рода группировки в составе ВС Украины абсолютно реальны, — отмечают авторы материала.

Наступательная операция по освобождению Крыма может планироваться на 2023 год.

Представим себе результаты успешной деоккупации полуострова:

положительное стратегическое политическое и информационное значение; потеря РФ базы для Черноморского флота, аэродромной сети, большого количества военной техники и личного состава.

Но Залужный и Забродский понимают, что Черноморский флот можно передислоцировать в базу Новороссийск на востоке Черного моря. Соответственно, агрессор сохранит свое присутствие в этом регионе, а угроза ракетных ударов по территории Украины останется.

Российская авиация может использовать аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск. В конце концов, потеря военной техники для РФ будет иметь лишь временный эффект.

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Что нужно ВСУ

На самом деле повернуть ситуацию в свою сторону Украина может, только достигнув такой же военной способности, как в России. Речь идет прежде всего о дальности поражения объектов.

Если захватчики могут бить по всей Украине снарядами с дальностью до 2000 км, то ВСУ могут доставать лишь на глубину оперативного тыла противника с дальностью полета ракет на 100 км.

Можно увидеть разницу в 20 раз! Именно поэтому россияне видят свою безнаказанность и могут вести свою варварскую войну годами.

Однако ситуацию можно исправить. Это во многом зависит от поддержки западных партнеров в краткосрочной перспективе, а также от налаживания собственного производства высокотехнологичного вооружения в долгосрочном планировании.

Комплексное, с должным перспективным видением, оснащение и переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности действия должны стать тем самым вожделенным гейм-чейнджером, — отмечают генералы.

Если эти условия будут выполнены, то в течение 2023 года ВСУ смогут нанести несколько последовательных, а в идеале — одновременных контрударов.

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