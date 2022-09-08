Планы россиян, деоккупация Крыма и потребности ВСУ — Залужный и Забродский о перспективах войны в Украине

Полномасштабная война России против Украины длится уже более полугода. “Блицкриг” РФ не удался, вместо этого захватническая армия погрязла в украинской земле, пытаясь выгрызть для себя хотя бы видимость какой-то успешности боевых действий.
Какие перспективы этой войны как для Украины, так и для России? Что нужно для эффективного контрнаступления ВСУ, а также почему Крым — важный, но не ключевой фактор в изменении хода истории?
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал-лейтенант Михаил Забродский опубликовали на сайте Укринформа свое видение по этим вопросам.
Залужный и Забродский считают, что война в Украине может продолжиться и в 2023 году. Ситуация на фронте уже позволяет прогнозировать возможные амбиции РФ по захвату нашей территории.
Перспективы для россиян открываются на:
Не стоит также забывать об опасности повторного наступления с территории Беларуси для захвата Киева.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Бесспорно, Крым очень важен для РФ, поскольку там есть главная база Черноморского флота, сеть аэродромов, а также территория для размещения значительных группировок и складов с боеприпасами.
Для Украины освобождение Крыма означает потребность в тщательной подготовке:
При наличии политической воли, заблаговременного и продуманного планирования с использованием производственной базы и запасов ведущих стран мира, создания и оснащения должным образом такого рода группировки в составе ВС Украины абсолютно реальны, — отмечают авторы материала.
При наличии политической воли, заблаговременного и продуманного планирования с использованием производственной базы и запасов ведущих стран мира, создания и оснащения должным образом такого рода группировки в составе ВС Украины абсолютно реальны, — отмечают авторы материала.
Наступательная операция по освобождению Крыма может планироваться на 2023 год.
Представим себе результаты успешной деоккупации полуострова:
Но Залужный и Забродский понимают, что Черноморский флот можно передислоцировать в базу Новороссийск на востоке Черного моря. Соответственно, агрессор сохранит свое присутствие в этом регионе, а угроза ракетных ударов по территории Украины останется.
Российская авиация может использовать аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск. В конце концов, потеря военной техники для РФ будет иметь лишь временный эффект.
На самом деле повернуть ситуацию в свою сторону Украина может, только достигнув такой же военной способности, как в России. Речь идет прежде всего о дальности поражения объектов.
Если захватчики могут бить по всей Украине снарядами с дальностью до 2000 км, то ВСУ могут доставать лишь на глубину оперативного тыла противника с дальностью полета ракет на 100 км.
Можно увидеть разницу в 20 раз! Именно поэтому россияне видят свою безнаказанность и могут вести свою варварскую войну годами.
Однако ситуацию можно исправить. Это во многом зависит от поддержки западных партнеров в краткосрочной перспективе, а также от налаживания собственного производства высокотехнологичного вооружения в долгосрочном планировании.
Комплексное, с должным перспективным видением, оснащение и переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности действия должны стать тем самым вожделенным гейм-чейнджером, — отмечают генералы.
Комплексное, с должным перспективным видением, оснащение и переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности действия должны стать тем самым вожделенным гейм-чейнджером, — отмечают генералы.
Если эти условия будут выполнены, то в течение 2023 года ВСУ смогут нанести несколько последовательных, а в идеале — одновременных контрударов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, сколько будет продолжаться война в Украине, а также что правительство делает для нашей победы.
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