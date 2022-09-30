Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території

Сьогодні, 30 вересня, у Москві пройшла ще одна театральна вистава — ватажок РФ Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих українських територій.

Але перформанс, який порушив усі можливі міжнародні норми, договори, закони та конвенції, звісно, не мав глядачів. Натомість зіштовхнувся з нищівною критикою, посиленням санкцій проти себе та новими пакетами допомоги Україні.

Читай, якою була перша реакція України та світу на абсурдний виступ Путіна.

Зараз також дивляться

Відповідь України

Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки та оборони заявив, що промова Путіна свідчить про те, що Росія відчуває наближення свого програшу, а тому поспішає анексувати українські території.

Росія вже відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає. Влаштовує цей фарс зі спробою анексії.

Намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписувати історію й перемальовувати кордони, — заявив Зеленський.

Попри це Україна, як і завжди, відкрита до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом РФ. Бо стало остаточно очевидно, що домовитись з Путіним про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах неможливо.

Крім того, задля своєї безпеки та миру в Європі Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Реакція Європейської Ради

Члени Європейської Ради опублікували спільну заяву про засудження незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Своїми діями РФ умисно підриває міжнародний порядок, відверто порушує фундаментальні принципи Статуту ООН і ставить під загрозу глобальну безпеку.

Ми не визнаємо і ніколи не визнаватимемо незаконні “референдуми”, які Росія організувала як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Ці рішення є недійсними та не можуть мати жодних правових наслідків. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ — це Україна, — йдеться в повідомленні.

Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні скільки завгодно.

Незаконна анексія українських областей нічого не змінить — вони залишаються українськими. Усі території, які незаконно окупувала Росія, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави, — написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Заява НАТО

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у своєму терміновому зверненні запевнив, що країни НАТО ніколи не визнають анексію українських територій.

Ці території — це Україна. Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Запоріжжя — це Україна. Херсон — це Україна. Крим — це Україна, — зазначив він.

Тому Альянс і наділі надаватиме підтримку Україні для оборони від російської агресії.

— Путін мобілізував сотні тисяч людей, погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з початку війни.

Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом і Путін зазнав поразки у своїх цілях, — сказав Столтенберг.

Реакція Великої Сімки

Міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Верховний представник Європейського Союзу одностайно засудили намагання Путіна анексувати українські території.

Високопосадовці гарантували введення додаткових економічних санкцій проти Росії та фізичних і юридичних осіб, які підтримують порушення міжнародного права.

І навіть “безвідповідальна ядерна риторика РФ” не змусить країни відмовитись від підтримки України.

— Зусилля президента Путіна включити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу Російської Федерації є новою нижньою точкою в явній зневазі Росією міжнародного права та ще одним прикладом неприпустимих порушень Росією суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених принципів та зобов’язань Гельсінського заключного акту та Паризької хартії, — йдеться в заяві.

Нові санкції від США

Президент США Джо Байден суворо засудив останні дії Кремля, ввівши нові санкції та пообіцявши підтримку України зброєю.

Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, — заявив Байден.

Засудження Канадою

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі сказала, що жодні російські “референдуми” не вплинуть на тверду позицію Канади — територія України залишається територією України.

Крім того, Канада посилює тиск на російський режим, ввівши санкції щодо 43 російських олігархів, фінансової еліти та членів їхніх сімей, так званого “керівного органу в Херсоні” і 35 підтримуваних Росією “високопосадовців” у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Таким чином, ми підтверджуємо нашу непохитну відданість Україні та її народу. Канада завжди підтримувала Україну, і ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде потрібно, — підсумувала Мелані Жолі.

Незгода Чехії

Путін може виступати зі скількома завгодно промовами, його розкрадання території України ми не визнаємо. Російський тонучий корабель хоче затягнути на дно й невинних людей.

Ми виступатимемо за створення міжнародного трибуналу та покарання злочинних представників Росії, — заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Осуд Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда також підтвердив солідарність з Україною та засудив спроби Росії анексувати територію України.

Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля — це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, — написав він.

Сьогоднішні заяви партнерів України свідчать про те, що вони й надалі підтримуватимуть нашу державу в боротьбі з російською навалою.

Новий пакет підтримки від США на 12 млрд доларів — підтвердження цьому не на словах, а у справах. Читай, що туди входитиме.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!