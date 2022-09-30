Світ

Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 20:53
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