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Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 16:53
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