Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України

Кожен новий день мав би приносити тільки розвиток та інновації, але очільник Кремля приносить у цей світ лише більше абсурду, воєнних злочинів та смертей.

Тож сьогодні, 30 вересня, теж не стало винятком. Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих українських територій, порушивши усі можливі міжнародні договори, конвенції та правила.

Попри те, що українські громадяни не відвідували так звані референдуми, російський президент стверджує, що приєднання цих територій до РФ — це воля мільйонів людей.

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Після цього мають бути підписані договори про нібито приєднання чотирьох нових територій, а саме “ОРДЛО”, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.



Крім того, очільник Кремля звинуватив Захід у диверсіях на Північному потоці, попри те, що незалежне розслідування причин аварій на двох нитках газопроводу ще триває, а офіційних висновків ніхто не давав.

Продовжуючи свою відірвану від реальності промову, Путін процитував міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса, сказавши, що чим неймовірніша брехня, тим швидше у неї повірять.

Однак світ уже показав, що у вигадки російського диктатора вже давно ніхто не вірить. Тож читай нижче реакцію України на незаконні дії РФ.

Реакція України

Одним із перших на слова Путіна відреагував український благодійник Сергій Притула, який випромінює впевненість та спокій попри незаконні дії Кремля.

Нам своє робити. Допомагаємо ЗСУ звільняти нашу землю. Українську. З українцями на ній. Донецьк, Луганськ, Крим, Херсон, Маріуполь, Бердянськ та решта міст. Були і будуть українськими. Працюємо, панове! — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 30, 2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж закликав українців не звертати увагу на фікцію Кремля. Натомість попросив народ України продовжувати працювати заради перемоги України та звільнення усіх наших територій.

Армія працює, Україна — єдина. Тільки вперед.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк ще до заяви Путіна писав, що його заяви не матимуть жодної юридичної ваги у цьому світі.

«Кремлівське фрік-шоу». Анонсована «церемонія входження» не має жодного юридичного сенсу.Бо суб’єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається.Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022

Водночас президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що дії РФ свідчать про те, що окупанти поспішають, відчуваючи наближення свого програшу та нашу міць.

Росія намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписати історію і перемалювати кордони. Україна цього не допустить.

Крім того, Володимир Зеленський нагадав, що Україна завжди була відкрита до переговорів, щоб завершити війну мирним шляхом. Однак після дій Путіна діалог з теперішнім очільником Кремля неможливий.

Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом РФ.

Натомість Україна подає заяву на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО, оскільки де-факто ми вже пройшли цей шлях до альянсу — залишилось підтвердити його на папері.

Водночас, незважаючи на усі заяви Кремля, західні партнери України продовжують нас підтримувати. Читай, що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд.

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