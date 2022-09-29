Світ

Диверсія, акт тероризму, нова фаза гібридної війни? Розповідаємо про вибухи на Північному потоці та реакцію світу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 20:30
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