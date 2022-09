Диверсія, акт тероризму, нова фаза гібридної війни? Розповідаємо про вибухи на Північному потоці та реакцію світу

Кілька днів світ обговорює та розслідує витік газу на газопроводах Північний потік та Північний потік-2. Деякі країни називають це диверсією. Тож ми розповімо, що треба знати про пошкодження на Північному потоці.

Нагадаємо, Північний потік — газопровід із Росії до Німеччини, який багато років дозволяв Росії шантажувати країни Європи та чинити на них тиск.

Під час повномасштабної війни Росії проти України, в якій багато країн підтримують нашу державу, РФ теж займалася газовим шантажем. Наприклад, проводила термінові ремонтні роботи.

Північний потік-2 — розширення Північного потоку у Балтійському морі.

27 вересня оператор Північного потоку повідомив про руйнування відразу трьох ниток газопроводу. Сейсмологічні станції у Швеції та Данії повідомили про потужні підводні вибухи на місцях витоків. На опублікованих кадрах видно пляму розміром близько 200 м.

Стало відомо про руйнування однієї нитки на Північному потоці-2 й двох — на Північному потоці.

Витоки із газопроводу значно зашкоджують навколишньому середовищу, а також створюють ризики для судноплавства. В НАТО стверджують, що пошкодження Північного потоку — не випадковість.

— Уся інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій, — наголосили в Альянсі. Також вони підтримують розслідування, які проводяться для встановлення причини інциденту.

CNN з посиланням на свої джерела повідомляє, що Європейські співробітники сфери безпеки 26 і 27 вересня помітили російські кораблі в районах місць витоку на газогонах у Балтійському морі.

Данський військовий чиновник наголосив, що російські кораблі можна помітити щотижня у тих районах, адже останні кілька років діяльність Росії посилилася у Балтійському морі. Тож присутність кораблів не обов’язково вказує на те, що Росія завдала шкоди.

27 вересня влада Швеції зафіксувала четвертий вибух на газопроводі, але відомо про нього стало лише ввечері 28 вересня. За даними Шведської морської адміністрації, він розташований між двома витоками на Північному потоці на рівні Сімрісхамна, в економічній зоні Швеції. Про це повідомляє Aftonbladet.

У НАТО ще не мають точних даних щодо того, хто скоїв пошкодження газопроводу, але в Альянсі зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів отримає рішучу відповідь.

Після пошкоджень російського газопроводу Євросоюз ухвалив рішення щодо захисту енергетичної інфраструктури.

За його словами, ЄС підтримає будь-яке розслідування, яке прояснить, що відбулося на газопроводі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у соцмережах: “Здається, ми вступаємо в нову фазу гібридної війни”, але не вказав, хто може нести за це відповідальність.

— Диверсія на трубопроводах Nord Stream I та II повинна бути класифікована як найбільш серйозний інцидент з безпекою та екологією в Балтійському морі, — додав він.

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war