Диверсия, акт терроризма, новая фаза гибридной войны? Рассказываем о взрывах на Северном потоке и реакции мира

Несколько дней мир обсуждает и расследует утечку газа на газопроводах Северный поток и Северный поток-2. Некоторые страны называют это диверсией. Мы расскажем, что нужно знать о повреждениях на Северном потоке.

Напомним, Северный поток — газопровод из России в Германию, который много лет позволял России шантажировать страны Европы и оказывать на них давление.

Во время полномасштабной войны России против Украины, в которой многие страны поддерживают наше государство, РФ тоже занималась газовым шантажом. К примеру, проводила срочные ремонтные работы.

Северный поток-2 — расширение Северного потока в Балтийском море.

27 сентября оператор Северного потока сообщил о разрушении сразу трех нитей газопровода. Сейсмологические станции в Швеции и Дании сообщили о мощных подводных взрывах на местах утечки газа. На опубликованных кадрах видно пятно размером около 200 м.

Стало известно о разрушении одной нити на Северном потоке-2 и двух — на Северном потоке.

Утечки из газопровода значительно вредят окружающей среде, а также создают риски для судоходства. В НАТО утверждают, что повреждение Северного потока — не случайность.

— Вся информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий, — подчеркнули в Альянсе. Также они поддерживают расследование, проводимое для установления причины инцидента.

CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что Европейские сотрудники в сфере безопасности 26 и 27 сентября заметили российские корабли в районах мест утечки на газопроводах в Балтийском море.

Датский военный чиновник подчеркнул, что российские корабли можно заметить еженедельно в тех районах, ведь последние несколько лет деятельность России усилилась в Балтийском море. Так что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия нанесла ущерб.

27 сентября власти Швеции зафиксировали четвертый взрыв на газопроводе, но известно о нем стало только вечером 28 сентября. По данным Шведской морской администрации, он расположен между двумя утечками на Северном потоке на уровне Симрисхамна, в экономической зоне Швеции. Об этом сообщает Aftonbladet.

НАТО еще не имеет точных данных о том, кто совершил повреждение газопровода, но в Альянсе отметили, что любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов получит решительный ответ.

После повреждений российского газопровода Евросоюз принял решение о защите энергетической инфраструктуры.

По его словам, ЕС поддержит любое расследование, которое прояснит произошедшее на газопроводе.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в соцсетях: “Кажется, мы вступаем в новую фазу гибридной войны”, но не указал, кто может нести за это ответственность.

— Диверсия на трубопроводах Nord Stream I и II должна быть классифицирована как наиболее серьезный инцидент по безопасности и экологии в Балтийском море, — добавил он.

