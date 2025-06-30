Хоть голышом ходи! Европу накрыла аномальная жара до +42 градусов

Южную Европу накрыла сильнейшая жара. Страны страдают от аномально высоких температур. Столбики термометров поднялись до +42 градусов! Рассказываем, какие страны Европы накрыла жара и когда она дойдет до Украины?

Аномальная жара в Европе: какие страны пострадали

Пока в Украине холод и дожди, а первый летний месяц подарил разве что 2-3 дня тепла и солнца, Европа страдает от высоких температур. В частности, до +42 градусов поднялась температура в Испании. Об этом рассказали BBC.

Среди стран, где жара сейчас самая высокая, Италия, Испания, Греция, Франция и Португалия. Во всех странах объявлено предупреждение об экстремальной жаре. К слову, аномально высокие температуры накрывают и другие части Европы.

Все из-за горячего воздуха, дующего из Северной Африки. Он распространяется через Балканы и в Хорватию. Для этого периода лета жара слишком высока. Обычно такие температуры наблюдаются в конце июля — начале августа.

Испанские службы экстренной помощи переведены в режим повышенной готовности. Их задача реагировать на тепловые удары — особенно среди детей, людей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями.

Этот год экстремальный. В прошлом году хотя бы можно было выходить на улицу в это время, а сейчас? Ни в коем случае. Сейчас все очень интенсивно, и люди пьют больше воды, — делится Джанет.

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Итальянские власти Рима, Милана и Венеции призвали людей находиться дома с 11:00 до 18:00. В городах значительно упал уровень влажности, поэтому дышать очень тяжело. Страдают от жары и туристы, не ожидавшие температурных скачков.

Во Франции больше недели продолжается жара. Объявлен второй по интенсивности уровень опасности. В Марселе бесплатно открыли городские бассейны.

В Греции загорелись лесные пожары. Вблизи Афин вспыхнуло пламя, разрушившее людям дома.

Жара затронула и Великобританию. В Лондоне сейчас +32 градуса, что аномально для этого региона.

В Украину жара должна прийти в начале июля. Приблизительно с 3 июля температуры в Украине будут повышаться до летних.

Пока сложно сказать, связана ли жара с климатическими изменениями. Ученые World Weather Attribution говорят, что жара в июне более трех дней подряд теперь встречается в десять раз чаще, чем в доиндустриальные времена.

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