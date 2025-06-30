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Хоть голышом ходи! Европу накрыла аномальная жара до +42 градусов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 июня 2025, 20:00
жара в Европе
Фото Unsplash

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