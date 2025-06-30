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Последний день июня: точный прогноз погоды от Николая Луценко

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июня 2025, 12:30
погода на последний день июня
Фото Pexels

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