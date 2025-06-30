Последний день июня: точный прогноз погоды от Николая Луценко

Фото Pexels Первый месяц лета подходит к концу, но сегодня еще можно поймать его за хвост, подставить лицо легкому ветерку и задержать счастливый миг — мы живем, и впереди — день, полный новых возможностей и неожиданностей. Каким будет последний день июня — прогноз для всей Украины. Последний день июня: прогноз погоды от Николая Луценко Последний день июня на Западе Украины Здесь, по прогнозу Николая Луценко, погода стабильная и предсказуемая — в течение всего дня будет ясно. Дождей не ожидается, однако стоит взять во внимание активное солнце: днем температура поднимется до 28-32 градусов, поэтому не забываем о головном уборе. Ближе к вечеру станет легче — температура опустится до комфортных 19-23 градусов. Читать по теме Погода на июль на озере Свитязь: теплая вода, ласковое солнце и романтические дожди для души Нужно ли брать дождевик, отправляясь на отдых в июле на озеро Свитязь — прогноз для тебя. Последний день июня — прогноз погоды для Севера Украины В Житомирской, Сумской и Черниговской областях утро начинается с ясного неба, но ближе к обеду ситуация несколько изменится — появятся облака. Исключением будет Житомир: там в течение всего дня останется ясно, без облачка. Температура днем поднимется до 23-27 °, а ночью останется комфортной — 16-20 °.Прогноз погоды на 30 июня на Востоке страны На Востоке Украины будет облачно. Воздух свежий, с лёгкой прохладой. В Луганске после полудня возможен кратковременный мелкий дождь, который к вечеру прекратится. Температура днем — 22-26 °, ночью — 16-20 °. Прогноз погоды на последний день июня на Юге Украины В этом регионе ожидаются и солнечные периоды, и облачность, но без осадков, дождь синоптики не прогнозируют. Тепло будет ощутимым: днем 27-31°, ночью 16-20°. 30 июня — прогноз от Николая Луценко на центральный регион и Киев В центральных регионах день обещает быть спокойным, без дождя. И хотя облака появятся, ближе к вечеру они рассеются. Температура в пределах 24-28° днем и 17-21° ночью. В Киеве утро начнется с голубого неба, но постепенно оно покроется облаками, однако без серьезных изменений в погоде — дождя и резких перепадов. Столбики термометров покажут 23-27° днем и 20-24° ночью. Узнай также, какой будет погода на июль 2025 в Украине, ждать дождей или засухи, и придут ли волны жары, к которым стоит быть готовым заранее. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter