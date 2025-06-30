Останній день червня: точний прогноз погоди від Миколи Луценка

Перший місяць літа добігає кінця, але сьогодні ще можна спіймати його за хвіст, підставити обличчя легкому вітерцю і затримати щасливу мить — ми живемо, і попереду — день, сповнений нових можливостей і несподіванок.

Яким буде останній день червня — прогноз для всієї України.

Останній день червня: прогноз погоди від Миколи Луценка

Останній день червня на Заході України

Тут, за прогнозом Миколи Луценка, погода стабільна та передбачувана — протягом усього дня буде ясно. Дощів не очікується, однак варто зважати на активне сонце: вдень температура підніметься до 28-32 градусів, тож не забуваємо про головний убір.

Ближче до вечора стане легше — температура опуститься до комфортних 19-23 градусів.

Останній день червня — прогноз погоди для Півночі України

В Житомирській, Сумській та Чернігівській областях ранок розпочинається з ясного неба, та ближче до обіду ситуація трохи зміниться — з’являться хмари. Винятком буде Житомир: там протягом усього дня залишиться ясно, без жодної хмарини.

Температура вдень підніметься до 23-27°, а вночі залишиться комфортною — 16-20°.

Прогноз погоди на 30 червня на Сході країни

На сході України переважатиме хмарність. Повітря свіже, з легкою прохолодою. У Луганську після полудня можливий короткочасний дрібний дощ, який до вечора має припинитися. Температура вдень — 22-26°, вночі — 16-20°.

Прогноз погоди на останній день червня на Півдні України

В цьому регіоні очікуються і сонячні періоди, і хмарність, але без опадів — дощу синоптики не прогнозують. Тепло буде відчутне: вдень 27-31°, вночі 16-20°.

30 червня — прогноз від Миколи Луценка на центральний регіон та Київ

У центральних регіонах день обіцяє бути спокійним, без дощу. І хоча хмари з’являться, ближче до вечора вони розсіються. Температура в межах 24-28° вдень і 17-21° вночі.

У Києві ранок розпочнеться з блакитного небом, та поступово воно вкриється хмарами, проте без серйозних змін у погоді — дощу і різких перепадів. Стовпчики термометрів покажуть 23-27° вдень і 20-24° вночі.

Дізнайся також, якою буде погода на липень 2025 в Україні, чекати дощів чи засухи, і чи прийдуть хвилі спеки, до яких варто бути готовим завчасно.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.