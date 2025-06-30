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Останній день червня: точний прогноз погоди від Миколи Луценка

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Червня 2025, 12:30
погода на останній день червня
Фото Pexels

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