Погода в Киеве на июль 2025: летняя жара с грозовым акцентом

Впереди середина лета и Киев готовится встретить его с температурными крайностями и атмосферными неожиданностями. По предварительным прогнозам, столицу ждет месяц, соединяющий в себе настоящую жару, кратковременные ливни и периодические грозы. Синоптики предупреждают: июль 2025 года может стать одним из самых горячих за последние годы.

Читай прогноз погоды на июль 2025 года в Киеве, что ожидать от лета и когда дожди — в нашем материале.

Погода на июль 2025 в Киеве

Нестабильные погодные условия обусловлены активной циркуляцией воздушных масс: горячие воздушные потоки с юго-запада будут сочетаться с локальными зонами низкого давления, что приведет к внезапным грозам и шквалам. Тем не менее общий температурный фон останется выше нормы — особенно во второй половине месяца.

Прогноз погоды по неделям

1–6 июля

Месяц начнется с довольно спокойной погоды. В первой половине недели ожидается облачное небо и дневная температура в пределах +27…+30°C. Во второй половине недели возможны местные грозы, особенно в вечернее время. Ночи будут оставаться теплыми: +18…+21°C.

7–13 июля

На Киев надвигается первая волна жары: дневные температуры могут достигать +29…+32°C. Из-за высокого уровня влаги будет ощущаться “тропическая” удушье. В середине недели прогнозируются грозы, вероятные шквалы и кратковременные ливни. Синоптики предостерегают от предполагаемого града.

14–20 июля

Возвращение стабильного зноя. Солнце будет преобладать, дневная температура будет держаться в пределах +30…+33°C, кое-где — до +36°C. Возрастает риск засухи в пригородных районах. Ветер в основном юго-восточный, умеренный.

21-27 июля

Температурный фон немного снизится: до +28…+30°C днем ​​и до +17…+19°C ночью. Период неустойчивой погоды будут чередоваться ясные дни с кратковременными дождями. Вероятные ливни ближе к выходным. Атмосферное давление будет колебаться, поэтому возможны головные боли у метеозависимых.

28–31 июля

Завершение месяца обещает быть контрастным: ожидается от 23 ° C до +28 ° C и несколько дней с ливнями, которые могут сопровождаться грозами. Ночи станут свежее — около +16°C.

Если подытожить месяц:

Средние максимумы: около 25°C.

Ночная температура: примерно +15… +17°C.

Осадки: 11-15 дождливых дней, суммарно 50-80мм.

Солнечные часы: 8 часов света каждый день, то есть около половины времени.

Прогнозы более чем через 7–10 дней носят тенденциозный характер — они базируются на статистике и могут измениться. Рекомендуется проверять обновленный прогноз поближе к запланированной дате.

А еще раньше мы давали информацию с прогнозом погоды на июль 2025 года в Украине: ждать дождей или засухи.

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