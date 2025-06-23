Стиль жизни

Погода в Киеве на июль 2025: летняя жара с грозовым акцентом

Леся Манзюк, редактор сайта 23 июня 2025, 20:45
Погода на июль: Киев
Фото Unsplash

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