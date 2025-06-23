Стиль життя

Погода в Києві на липень 2025: літня спека з грозовим акцентом

Леся Манзюк, редакторка сайту 23 Червня 2025, 20:45
Погода на липень: Київ
Фото Unsplash

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