Погода в Києві на липень 2025: літня спека з грозовим акцентом

Попереду середина літа, і Київ готується зустріти його з температурними крайнощами та атмосферними несподіванками. За попередніми прогнозами, на столицю чекає місяць, що поєднає в собі справжню спеку, короткочасні зливи та періодичні грози. Синоптики попереджають: липень 2025 може стати одним із найгарячіших за останні роки.

Читай прогноз погоди на липень 2025 у Києві, що очікувати від літа та коли чекати дощі — у нашому матеріалі.

Погода на липень 2025 у Києві

Нестабільні погодні умови зумовлені активною циркуляцією повітряних мас: гарячі повітряні потоки з південного заходу поєднуватимуться з локальними зонами низького тиску, що призводитиме до раптових гроз і шквалів. Попри це, загальний температурний фон залишиться вище норми — особливо в другій половині місяця.

Прогноз погоди по тижнях

1–6 липня

Місяць розпочнеться з доволі спокійної погоди. У першій половині тижня очікується малохмарне небо та денна температура в межах +27…+30 °C. У другій половині тижня можливі локальні грози, особливо у вечірній час. Ночі залишатимуться теплими: +18…+21 °C.

7–13 липня

На Київ насувається перша хвиля спеки: денні температури можуть сягати +29…+32 °C. Через високий рівень вологи відчуватиметься “тропічна” задуха. У середині тижня прогнозуються грози, ймовірні шквали та короткочасні зливи. Синоптики застерігають від ймовірного граду.

14–20 липня

Повернення стабільної спеки. Сонце переважатиме, денна температура триматиметься в межах +30…+33 °C, подекуди — до +36 °C. Зростає ризик посухи у приміських районах. Вітер здебільшого південно-східний, помірний.

21–27 липня

Температурний фон трохи знизиться: до +28…+30 °C удень і до +17…+19 °C уночі. Період нестійкої погоди — чергуватимуться ясні дні з короткочасними дощами. Ймовірні зливи ближче до вихідних. Атмосферний тиск коливатиметься, тому можливі головні болі у метеозалежних.

28–31 липня

Завершення місяця обіцяє бути контрастним: очікується від 23°C до +28 °C та кілька днів зі зливами, що можуть супроводжуватися грозами. Ночі стануть свіжішими — близько +16 °C.

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Якщо підсумувати місяць:

Середні максимуми: близько 25 °C.

Нічна температура: приблизно +15…+17 °C.

Опади: 11–15 дощових днів, сумарно 50–80 мм.

Сонячні години: 8 годин світла щодня, тобто близько половини часу.

Прогнози більше ніж за 7–10 днів мають тенденційний характер — вони базуються на статистиці й можуть змінитися. Рекомендується перевіряти оновлений прогноз ближче до запланованої дати.

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