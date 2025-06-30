Для тебе Новини

Хоч голяка ходи! Європу накрила аномальна спека до +42 градусів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Червня 2025, 20:00
спека у Європі
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь