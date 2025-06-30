Хоч голяка ходи! Європу накрила аномальна спека до +42 градусів

Південну Європу накрила сильна спека. Країни потерпають від аномально високих температур. Стовпчики термометрів піднялися до +42 градусів! Розповідаємо, які країни Європи накрила спека і коли вона дійде до України?

Аномальна спека у Європі: які країни постраждали

Поки в Україні холод і дощі, а перший літній місяць подарував хіба 2-3 дні тепла і сонця, Європа потерпає від високих температур. Зокрема до +42 градусів піднялася температура в Іспанії. Про це розповідає BBC.

Серед країн, де спека нині найвища, Італія, Іспанія, Греція, Франція та Португалія. У всіх країнах оголошено попередження про екстремальну спеку. До слова, аномально високі температури накривають й інші частини Європи.

Усе через гаряче повітря, що дме з Північної Африки. Воно поширюється через Балкани і до Хорватії. Для цього періоду літа спека є зависокою. Зазвичай такі температури спостерігаються наприкінці липня — на початку серпня.

Іспанські служби екстреної допомоги переведені у режим підвищеної готовності. Їхнє завдання реагувати на теплові удари — надто серед дітей, літніх людей, людей з хронічними захворюваннями.

Цей рік екстремальний. Минулого року хоча б можна було виходити на вулицю о цій годині, а зараз? Ні в якому разі. Зараз все дуже інтенсивно, і люди п’ють більше води, — ділиться Джанет.

Італійська влада Рима, Мілана та Венеції закликала людей перебувати вдома з 11:00 до 18:00. У містах значно впав рівень вологості, тож дихати дуже важко. Потерпають від спеки і туристи, які не очікували температурних стрибків.

У Франції понад тиждень триває спека. Оголошено другий за інтенсивністю рівень небезпеки. У Марселі безкоштовно відкрили муніципальні басейни.

У Греції спалахнули лісові пожежі. Поблизу Афін спалахнуло полум’я, яке зруйнувало людям домівки.

Спека зачепила і Велику Британію. У Лондоні нині +32 градуси, що аномально для цього регіону.

В Україну спека має прийти на початку липня. Приблизно з 3 липня температури в Україні підвищуватимуться до літніх.

Поки складно сказати, чи пов’язана спека з кліматичними змінами. Вчені World Weather Attribution кажуть, що спека у червні понад три дні поспіль тепер трапляється удесятеро частіше, ніж у доіндустріальні часи.

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