Северный поток на ремонте или прямой шантаж? Рассказываем, прекратит ли Россия поставлять газ в Европу

Россия прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Основная причина, по крайней мере официально, — плановые ремонтные работы. Из-за возможного энергетического кризиса впервые за 20 лет доллар сравнялся с евро, укрепив свои позиции.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал об остановке Северного потока и тревожных шагах партнеров.

По его словам, Северный поток ежегодно проводит плановые ремонтные работы в этот период. А в этом году они совпали с целым рядом определенных действий по ограничению поставок газа в Европу.

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— Эти достаточно жесткие ограничения значительно ниже, чем законтрактованные объемы, которые Газпром должен поставлять в Европу. Так что образовалась ситуация, когда, с одной стороны, цены на газ быстро выросли, а с другой — в Европе возникла определенная паника.

Даже те компании, которые согласны на жесткие условия России, недополучают газ в значительном количестве, — сказал Харченко.

Поэтому, по словам Александра, Россия прикрывается техническими работами трубопровода, чтобы создать давление и найти какую-нибудь лазейку в санкциях. РФ хочет найти путь, чтобы ЕС и G7 отступили от наложенных санкций.

Из-за давления Германии Канада все же вернула нужную турбину для возобновления работы Северного потока-1. Однако эксперт считает, что даже после установки турбины объемы поставок газа от России не увеличатся.

— Возвращение турбины является отрицательным сигналом для Украины. Нам нужно на санкционном фронте срочно мобилизовать все силы, чтобы больше никаких уступок и шагов навстречу России, особенно в ситуации прямого шантажа, не происходило, — заметил Харченко.

Однако эксперт считает, что независимо от того, дойдет ли турбина или нет, прерывание поставок газа в Россию все же будет. Некоторые страны Европы уже к этому готовятся.

Своими жесткими действиями Россия теряет союзников не только в Европе. Ранее мы рассказывали, почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ.

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