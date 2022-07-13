Мир

Северный поток на ремонте или прямой шантаж? Рассказываем, прекратит ли Россия поставлять газ в Европу

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июля 2022, 15:00

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