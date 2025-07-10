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BRIEF: Львів у воді та план Маршалла для України — головне за день

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Липня 2025, 18:00
BRIEF: Львів у воді та план Маршалла для України — головне за день
Фото ДСНС/Facebook, Unsplash

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