BRIEF: Львів у воді та план Маршалла для України — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 10 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 10 липня

Росія атакувала Київ Шахедами й ракетами. Найбільшого ураження зазнав Шевченківський та Подільський райони. Загинуло дві жінки, понад 20 осіб дістали поранення.

У Львові через сильні зливи затоплена низка вулиць. Міський голова Андрій Садовий попередив, що в зоні ризику підтоплень перебувають частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Україна стане першою європейською країною, яка запустить мобільний інтернет Starlink. Мобільний супутниковий доступ стане доступним у середині 2026 року, заявив гендиректор Олександр Комаров.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС коштом прибутків від заморожених російських активів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Британія та Україна підписали угоду про постачання ракет для протиповітряної оборони виробництва Thales. Відтепер Лондон протягом наступних 19 років виготовлятиме для України ракети на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Президент Володимир Зеленський закликав учасників Конференції з відновлення України підтримати створення Коаліціі відновлення. Він підкреслив, що Україні потрібен підхід у стилі Плану Маршалла, що свого часу допоміг повоєнній Європі.

Міжнародні новини сьогодні, 10 липня

Європейський парламент не підтримав вотум недовіри президентці Урсулі фон дер Ляєн. З необхідного 361 голосу за рішення проголосували всього 175 членів Європарламенту. Вона продовжить виконувати свої обов’язки.

Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках, заявив міністр закордонних справ країни Каспар Вельдкамп.

США збільшать закупівлю ракет до систем ППО Patriot у 2026 році. Планується закупити понад 13 тисяч ракет для потреб Сполучених Штатів, союзників по НАТО та партнерів.

Літній наступ 2025 року став найбільш смертоносним для РФ з початку повномасштабного вторгнення. Аналітики підрахували, що з 1 травня по липень Росія втратила близько 31 тисячі військових.

Напередодні спеціальний представник Білого дому з питань України Кіт Келлог заявив, що варто створити сучасний аналог плану Маршалла, який допоміг би Україні відновити економіку. Читай, що це за план.

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