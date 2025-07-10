Львів затопило: вулиці йдуть під воду — фото, відео

Внаслідок сильних дощів 10 липня Львів сильно затопило — на деяких вулицях рух неможливий. Як повідомляє Львівська міська влада, затопило річку Зубру поблизу міста. Там проїзд транспорту заблокований водою.

Львів затопило через негоду: що відбувається у місті

Через сильні дощі впродовж ночі зазнали підтоплення автостоянки поблизу ЖК Континент у Сокільниках.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зазначив, що у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька та Авіаційна.

На місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно. За прогнозами погоди дощ триватиме сьогодні цілий день, — зауважили в міськраді.

Патрульна поліція Львівської області інформує, що внаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення ділянок доріг:

вулиця Трускавецька та проспект Святого Івана Павла II у Львові;

автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники;

проїжджа частина у населеному пункті Зубра.

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Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на деяких ділянках вода сягнула позначки у три метри — йдеться про нежитлові зони.

Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів, — попередив очільник міста.

Влада закликає мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків негоди у Львові.

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Тим часом у Європі аномальна спека забрала життя понад двох тисяч людей.

Фото: Львівська міська рада, Патрульна поліція Львівської області

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