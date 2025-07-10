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Львів затопило: вулиці йдуть під воду — фото, відео

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Липня 2025, 10:00 2 хв.
Фото до: Львів затопило внаслідок негоди 10 липня

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