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BRIEF: Львов в воде и план Маршалла для Украины — главное за день

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 июля 2025, 18:00
BRIEF: Львов в воде и план Маршалла для Украины — главное за день
Фото ГСЧС/Facebook, Unsplash

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