BRIEF: Львов в воде и план Маршалла для Украины — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 10 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 10 июля

Россия атаковала Киев Шахедами и ракетами. Наибольшее поражение потерпел Шевченковский и Подольский районы. Погибли две женщины, более 20 человек получили ранения.

Во Львове из-за сильных ливней затоплен ряд улиц. Мэр Андрей Садовый предупредил, что в зоне риска подтоплений находятся части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.

Украина станет первой европейской страной, запустившей мобильный интернет Starlink. Мобильный спутниковый доступ станет доступен в середине 2026 года, заявил гендиректор Александр Комаров.

Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Великобритания и Украина подписали соглашение о поставках ракет для противовоздушной обороны производства Thales. Теперь Лондон в течение следующих 19 лет будет производить для Украины ракеты на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Президент Владимир Зеленский призвал участников Конференции по восстановлению Украины поддержать создание Коалиции по восстановлению. Он подчеркнул, что Украине нужен подход в стиле Плана Маршалла, который в свое время помог послевоенной Европе.

Международные новости сегодня, 10 июля

Европейский парламент не поддержал вотум недоверия президенту Урсуле фон дер Ляен. Из необходимого 361 голоса за решение проголосовали всего 175 членов Европарламента. Она продолжит выполнять свои обязанности.

Нидерланды объявили о выделении 300 млн евро на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах, заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп.

США увеличат закупку ракет к системам ПВО Patriot в 2026 году. Планируется закупить более 13 тысяч ракет для нужд Соединенных Штатов, союзников по НАТО и партнеров.

Летнее наступление 2025 года стало самым смертоносным для России с начала полномасштабного вторжения. Аналитики подсчитали, что с 1 мая по июль Россия потеряла около 31 тысяч военных.

Накануне специальный представитель Белого дома по Украине Кит Келлог заявил, что стоит создать современный аналог плана Маршалла, который помог бы Украине восстановить экономику. Читай, что это за план.

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