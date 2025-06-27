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Герои в белом: 10 июля впервые Украина склонит головы перед погибшими врачами

Анастасия Жиденко, редактор сайта 27 июня 2025, 08:00
минута памяти
Фото Pexels

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