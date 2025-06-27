Герои в белом: 10 июля впервые Украина склонит головы перед погибшими врачами

Когда страна в состоянии войны, герои появляются не только на передовой. В бомбоубежищах, операционных, автомобилях скорой помощи, под обломками разрушенных больниц — именно там работали медики, которые спасали жизни, но отдали собственную. В этом году по всей Украине почтят их память общенациональной минутой молчания.

10 июля в 14:00 все больницы страны приостановят свою работу, чтобы вспомнить погибших медиков, которые погибли в результате полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Укринформ.

Символическая минута тишины

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в четверг медицинские учреждения остановятся на минуту молчания. Перед тем прозвучит звуковой сигнал в виде замедленного сердцебиения, которое постепенно стихает — как символ потерянной жизни.

Это будет минута личной памяти для каждого врача, медсестры, фельдшера, которые потеряли коллег на войне. По официальным данным, погибло по меньшей мере 510 медработников. Однако реальные цифры могут быть еще больше!

— Не будут останавливаться только операционные и другие структурные подразделения, где осуществляются оперативные вмешательства или проводятся критически важные для больных процедуры.

Таблички, Книга памяти и мемориал

В учреждениях, где работали или учились погибшие, установят именные памятные таблички. Их дизайн уже разрабатывается совместно с почтенным советом Ордена Святого Пантелеймона.

Кроме того, планируется создать Книгу памяти погибших медиков. В одном из исторических помещений Минздрава, или в Музее медицины, или в Национальной медицинской библиотеке, появится мемориальная инсталляция с фотографиями тех, кто ушел из жизни при исполнении своего долга.

Посвет памяти: как присоединятся регионы

В этот же день во всех регионах Украины пройдут Посветы памяти — мероприятия чествования, организованные представителями Ордена Святого Пантелеймона. На события пригласят семьи погибших медиков, чтобы поблагодарить их и сохранить память об их близких.

Я благодарен общественной инициативе за возможность чествовать по всей стране память погибших медиков 10 июля. Эта дата реально важна для нашей страны.

Об этом сказал Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения уже подписало меморандум о сотрудничестве с организацией, чтобы инициатива стала ежегодной и приобрела общенациональное значение.

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