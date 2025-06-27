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Герої в білому: 10 липня вперше Україна схилить голови перед загиблими лікарями

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 27 Червня 2025, 08:00
хвилина памʼяті
Фото Pexels

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