Герої в білому: 10 липня вперше Україна схилить голови перед загиблими лікарями

Коли країна у стані війни, герої з’являються не лише на передовій. У бомбосховищах, операційних, автомобілях швидкої допомоги, під уламками зруйнованих лікарень — саме там працювали медики, які рятували життя, але втратили власне. Цього року по всій Україні вшанують їх памʼять загальнонаціональною хвилиною мовчання.

10 липня о 14:00 усі лікарні країни призупинять свою роботу, щоб згадати загиблих медиків, які попрощалися з життям через повномасштабне вторгнення. Про це зазначається в Укрінформі.

Символічна хвилина тиші

Як повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, у четвер медичні заклади зупиняться на хвилину мовчання. Перед тим пролунає звуковий сигнал у вигляді уповільненого серцебиття, що поступово стихає — як символ втраченого життя.

Це буде хвилина особистої памʼяті для кожного лікаря, медсестри, фельдшера, які втратили колег на війні. За офіційними даними, загинуло щонайменше 510 медпрацівників. Проте реальні цифри можуть бути ще більшими!

— Не зупинятимуться лише операційні та інші структурні підрозділи, де здійснюються оперативні втручання чи проводяться критично важливі для хворих процедури.

Таблички, Книга памʼяті та меморіал

У закладах, де працювали або навчалися загиблі, встановлять іменні памʼятні таблички. Їхній дизайн вже розробляється спільно з поважною радою Ордена Святого Пантелеймона.

Окрім того, планується створити Книгу пам’яті загиблих медиків. В одному з історичних приміщень МОЗ, або в Музеї медицини, або в Національній медичній бібліотеці, з’явиться меморіальна інсталяція з фотографіями тих, хто пішов із життя під час виконання свого обов’язку.

Посвіт пам’яті: як долучаться регіони

Цього ж дня у всіх регіонах України пройдуть Посвіти пам’яті — заходи вшанування, організовані представниками Ордена Святого Пантелеймона. На події запросять родини загиблих медиків, аби подякувати їм та зберегти пам’ять про їхніх близьких.

— Я вдячний громадській ініціативі за можливість вшанування по всій країні пам’яті загиблих медиків 10 липня. Ця дата реально важлива для нашої країни.

Про це сказав Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я вже підписало меморандум про співпрацю з організацією, щоб ініціатива стала щорічною та набула загальнонаціонального значення.

Раніше ми розповідали, про те, як включити функцію хвилини мовчання у Київ Цифровий.

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