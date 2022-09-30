Очередная незаконная аннексия и обвинение Запада: обращение Путина 30 сентября и реакция Украины

Каждый новый день должен приносить только развитие и инновации, но глава Кремля проносит в этот мир только больше абсурда, военных преступлений и смертей.

Сегодня, 30 сентября, тоже не стало исключением. Путин объявил об аннексии временно оккупированных украинских территорий, нарушив все возможные международные договоры, конвенции и правила.

Несмотря на то, что украинские граждане не посещали так называемые референдумы, российский президент утверждает, что присоединение этих территорий к РФ — это воля миллионов людей.

После этого должны быть подписаны договоры о якобы присоединении четырех новых территорий, а именно ОРДЛО, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, глава Кремля обвинил Запад в диверсиях на Северном потоке, несмотря на то, что независимое расследование причин аварий на двух нитях газопровода продолжается, а официальных выводов никто не давал.

Продолжая свою оторванную от реальности речь, Путин процитировал министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, сказав, что чем более невероятная ложь, тем охотнее в нее поверят.

Однако мир уже показал, что в сказки российского диктатора уже давно никто не верит. Так что читай ниже реакцию Украины на незаконные действия РФ.

Реакция Украины

Одним из первых на слова Путина отреагировал украинский благотворитель Сергей Притула, который излучает уверенность и спокойствие, несмотря на незаконные действия Кремля.

Нам своє робити. Допомагаємо ЗСУ звільняти нашу землю. Українську. З українцями на ній. Донецьк, Луганськ, Крим, Херсон, Маріуполь, Бердянськ та решта міст. Були і будуть українськими. Працюємо, панове! — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 30, 2022

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже призвал украинцев не обращать внимание на фикцию Кремля, попросив народ Украины продолжать работать ради победы Украины и освобождения всех наших территорий.

Армия работает, Украина — едина. Только вперед.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк еще до заявления Путина писал, что его заявления не будут иметь никакого юридического веса в этом мире.

«Кремлівське фрік-шоу». Анонсована «церемонія входження» не має жодного юридичного сенсу.Бо суб’єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається.Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что действия РФ свидетельствуют о том, что оккупанты спешат, чувствуя приближение своего проигрыша и нашу мощь.

Россия пытается украсть то, что ей не положено. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписать историю и перерисовать границы. Украина этого не допустит.

Кроме того, Владимир Зеленский напомнил, что Украина всегда была открыта для переговоров, чтобы завершить войну мирным путем. Однако после действий Путина диалог с нынешним главой Кремля невозможен.

Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом РФ.

Также Украина подает заявление на вступление в ускоренном порядке в НАТО, поскольку де-факто мы уже прошли этот путь в альянс — осталось подтвердить его на бумаге.

В то же время, невзирая на все заявления Кремля, западные партнеры Украины продолжают нас поддерживать. Читай, что известно о новом пакете поддержки от США на $12 млрд.

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