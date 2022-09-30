Мир

Очередная незаконная аннексия и обвинение Запада: обращение Путина 30 сентября и реакция Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 сентября 2022, 16:53
Трансляція Путін

Больше видео
Що таке НАТО
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
Новий пакет підтримки від США на 12 млрд доларів
На оружие, боеприпасы, разведку и экономику — что известно о новом пакете помощи от США на $12 млрд
Північний потік: вибухи на газопроводі та реакція світу
Диверсия, акт терроризма, новая фаза гибридной войны? Рассказываем о взрывах на Северном потоке и реакции мира
0:06:29
Росіяни тікають від мобілізації на самокатах
На старт, внимание, марш! Как русские бегут от мобилизации на самокатах
Смотреть больше

Последние видео
0:06:50
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022

Украина подает заявку в НАТО — историческая речь Зеленского и что известно
Що таке НАТО
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
Трансляція Путін
Очередная незаконная аннексия и обвинение Запада: обращение Путина 30 сентября и реакция Украины
0:06:04
Калуш получили новую награду
Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к награде: что планируют сделать с новым кубком Kalush Orchestra
0:04:45
Обстрелы Харьковской области
“Где нам еще черпать силы, как не с родной земли?”: несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой в Харьковскую область
0:00:39
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
25 погибших и более 74 раненых! Россияне обстреляли колонну гражданских автомобилей в Запорожье
Очередная незаконная аннексия и обвинение Запада: обращение Путина 30 сентября и реакция Украины
Россияне атаковали Николаевскую и Одесскую области дронами, ракетами и Смерчами: много раненых, есть погибшие
Очередная незаконная аннексия и обвинение Запада: обращение Путина 30 сентября и реакция Украины
Масштабный обстрел Днепра. Россияне уничтожили транспортное предприятие и убили человека
0:03:35
Як у Вінницькій області опалюють будинки теплом із землі
Экологичный и дешевый способ отопления — как в Винницкой области добывают тепло из-под земли
Карта бойових дій в Україні 30.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Що таке НАТО
Читать дальше
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
Калуш получили новую награду
Читать дальше
Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к награде: что планируют сделать с новым кубком Kalush Orchestra

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь