Поражение, фарс и признак слабости — реакция Украины и мира на попытку РФ аннексировать оккупированные территории

Сегодня, 30 сентября, в Москве прошел еще один театральный спектакль — главарь РФ Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных украинских территорий.

Но перформанс, нарушивший все возможные международные нормы, договоры, законы и конвенции, конечно, не имел зрителей. Вместо этого столкнулся с сокрушительной критикой, усилением санкций против себя и новыми пакетами помощи Украине.

Читай, какой была первая реакция Украины и мира на абсурдное выступление Путина.

Ответ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что речь Путина свидетельствует о том, что Россия чувствует приближение своего проигрыша, поэтому спешит аннексировать украинские территории.

Россия уже ощущает нашу мощь. Видит, что именно здесь, в Украине, мы обосновываем силу наших ценностей. Именно поэтому она спешит. Устраивает этот фарс с попыткой аннексии.

Пытается украсть то, что ей не принадлежит. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывать историю и перерисовывать границы, — заявил Зеленский.

Несмотря на это, Украина, как и всегда, открыта к диалогу с Россией, но уже с другим президентом РФ. Окончательно очевидно, что договориться с Путиным о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях невозможно.

Кроме того, для своей безопасности и мира в Европе Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Реакция Европейского Совета

Члены Европейского Совета опубликовали совместное заявление об осуждении незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Своими действиями РФ преднамеренно подрывает международный порядок, откровенно нарушает фундаментальные принципы Устава ООН и ставит под угрозу глобальную безопасность.

Мы не признаем и никогда не будем признавать незаконные “референдумы”, которые Россия организовала как повод для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Эти решения недействительны и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина, — говорится в сообщении.

Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку сколько угодно.

Незаконная аннексия украинских областей ничего не изменит — они остаются украинскими. Все территории, незаконно оккупированные Россией, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства, — написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Заява НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем срочном обращении заверил, что страны НАТО никогда не признают аннексию украинских территорий.

Эти территории — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Запорожье — это Украина. Херсон — это Украина. Крым — это Украина, — отметил он.

Поэтому Альянс и будет оказывать поддержку Украине для обороны от российской агрессии.

— Путин мобилизовал сотни тысяч человек, угрожает ядерным оружием и захватывает украинские территории. Это самая серьезная эскалация с начала войны.

Это признак слабости, это признание, что война идет не по плану и Путин потерпел поражение в своих целях, — сказал Столтенберг.

Реакция Большой Семерки

Министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Верховный представитель Европейского Союза единогласно осудили попытку Путина аннексировать украинские территории.

Высокопоставленные чиновники гарантировали введение дополнительных экономических санкций против России и физических и юридических лиц, поддерживающих нарушение международного права.

И даже безответственная ядерная риторика РФ не заставит страны отказаться от поддержки Украины.

— Усилия президента Путина включить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в состав Российской Федерации являются новой нижней точкой в ​​явном пренебрежении Россией международного права и еще одним примером недопустимых нарушений Россией суверенитета Украины, Устава ООН и совместно согласованных принципов и обязательств Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии, — говорится в заявлении.

Новые санкции от США

Президент США Джо Байден категорически осудил последние действия Кремля, введя новые санкции и пообещав поддержку Украины оружием.

Соединенные Штаты будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, — заявил Байден.

Осуждение Канадой

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сказала, что никакие российские “референдумы” не повлияют на твердую позицию Канады — территория Украины остается территорией Украины.

Кроме того, Канада усиливает давление на российский режим, введя санкции в отношении 43 российских олигархов, финансовой элиты и членов их семей, так называемого “управляющего органа в Херсоне” и 35 поддерживаемых Россией “высокопоставленных должностных лиц” в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

Таким образом, мы подтверждаем нашу непреклонную преданность Украине и ее народу. Канада всегда поддерживала Украину, и мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется, — подытожила Мелани Жоли.

Несогласие Чехии

Путин может выступать со сколькими угодно речами, его раскрадание территории Украины мы не признаем. Российский тонущий корабль хочет затащить на дно и невинных людей.

Мы будем выступать за создание международного трибунала и наказание преступных представителей России, — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Осуждение Польши

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил солидарность с Украиной и осудил попытки России аннексировать территорию Украины.

Сегодняшние отчаянные действия Кремля — это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией, — написал он.

Сегодняшние заявления партнеров Украины свидетельствуют о том, что они и дальше будут поддерживать наше государство в борьбе с российским нашествием.

Новый пакет поддержки от США на 12 млрд долларов — это подтверждение не на словах, а делом. Читай, что будет туда входить.

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