Мир

Поражение, фарс и признак слабости — реакция Украины и мира на попытку РФ аннексировать оккупированные территории

Елена Яковлева, редактор сайта 30 сентября 2022, 20:53
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