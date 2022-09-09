Епоха Єлизавети II закінчилась: як поховають Її Величність та коли коронують нового монарха

Протягом 70 років правління королеви Великої Британії Єлизавети II було єдиним сталим у цьому бурхливому світі, який постійно змінюється.

Але вчора, 8 вересня, офіційно стало відомо про те, що Її Величність мирно покинула наш світ у шотландському замку Балморал.

Читай, як проходитиме поховання Єлизавети II, хто стане новим королем, а також що відбуватиметься далі.

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Поховання королеви

Ще в 1960-х роках у Британії розробили план на випадок смерті королеви під назвою Лондонський міст. Під час пандемії коронавірусу його оновили, а згодом він потрапив до рук журналістів.

Отож з моменту, коли перед Букінгемським палацом виставили жалобну табличку, протягом 12 днів до поховання королеви життя у Великій Британії буквально зупиниться. Фондові біржі та банки не працюватимуть, а з ефірів усіх телеканалів будуть зняті розважальні програми.

Сьогодні тіло королеви повернуть до Лондона, де воно перебуватиме у Вестмінстерському абатстві до дня поховання. Так усі охочі зможуть попрощатись з Єлизаветою II.

Після офіційної жалобної церемонії на 10-12 день після смерті монархиня буде похована в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Поруч неї покоїтимуться її батько, матір Єлизавета, сестра принцеса Маргарет.

Тіло чоловіка королеви — принца Філіпа — також перепоховають там. День похорону монархині стане офіційним вихідним.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Коли коронують принца Чарльза

Новим королем Великобританії, Канади та Австралії стане старший син Єлизавети II — принц Чарльз.

Смерть моєї улюбленої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини.

Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та дуже улюбленої матері. Я знаю, що її втрату глибоко відчує вся країна, Королівство та Співдружність, а також незліченна кількість людей у всьому світі.

Протягом цього періоду жалоби та змін моя сім’я та я будемо втішатися та підтримуватися нашим знанням про повагу та глибоку прихильність, якими так сильно користувалася Королева, — прокоментував смерть своєї матері принц Чарльз.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Сьогодні о 15:30 прем’єр-міністр і Кабмін проведуть аудієнцію з новим монархом, на якій він складе присягу. Обидві палати парламенту також мають присягнути на вірність королю. Після цього парламент припинить свою роботу на десять днів.

До вчора було невідомо, яке ім’я візьме собі принц Чарльз. Було припущення, що він може обрати варіант Георг VII, Філіп II або Артур I. Та він стане Карлом III.

Коронація принца відбудеться приблизно через 5-6 місяців після поховання Єлизавети II. Вона, до речі, була коронована через чотири місяці після смерті свого батька Георга VI.

Читати на тему Померла королева Великої Британії Єлизавета II: що відомо та хто стане наступним монархом Розповідаємо про смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Черга з наступних коронопретендентів

Нова черга з претендентів на корону має такий вигляд:

принц Вільям принц Джордж принцеса Шарлотта принц Луї принц Гаррі Арчі Лілібет

Фото: Getty Images.

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