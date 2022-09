Епоха Єлизавети II закінчилась: як поховають Її Величність та коли коронують нового монарха

Протягом 70 років правління королеви Великої Британії Єлизавети II було єдиним сталим у цьому бурхливому світі, який постійно змінюється.

Але вчора, 8 вересня, офіційно стало відомо про те, що Її Величність мирно покинула наш світ у шотландському замку Балморал.

Читай, як проходитиме поховання Єлизавети II, хто стане новим королем, а також що відбуватиметься далі.

Ще в 1960-х роках у Британії розробили план на випадок смерті королеви під назвою Лондонський міст. Під час пандемії коронавірусу його оновили, а згодом він потрапив до рук журналістів.

Отож з моменту, коли перед Букінгемським палацом виставили жалобну табличку, протягом 12 днів до поховання королеви життя у Великій Британії буквально зупиниться. Фондові біржі та банки не працюватимуть, а з ефірів усіх телеканалів будуть зняті розважальні програми.

Сьогодні тіло королеви повернуть до Лондона, де воно перебуватиме у Вестмінстерському абатстві до дня поховання. Так усі охочі зможуть попрощатись з Єлизаветою II.

Після офіційної жалобної церемонії на 10-12 день після смерті монархиня буде похована в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Поруч неї покоїтимуться її батько, матір Єлизавета, сестра принцеса Маргарет.

Тіло чоловіка королеви — принца Філіпа — також перепоховають там. День похорону монархині стане офіційним вихідним.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W