Эпоха Елизаветы II закончилась: как похоронят Ее Величество и когда коронуют нового монарха

В течение 70 лет правления королевы Великобритании Елизаветы II было единственным неизменным в этом бурном мире.

Но вчера, 8 сентября, официально стало известно о том, что Ее Величество мирно покинуло наш мир в шотландском замке Балморал.

Читай, как будут проходить похороны Елизаветы II, кто станет новым королем, а также что будет происходить дальше.

Еще в 1960-х годах в Британии был разработан план на случай смерти королевы под названием Лондонский мост. Во время пандемии коронавируса его обновили, а затем он попал в руки журналистов.

С момента, когда перед Букингемским дворцом выставили траурную табличку, в течение 12 дней до захоронения королевы жизнь в Великобритании буквально остановится. Фондовые биржи и банки не будут работать, а с эфиров всех телеканалов будут сняты развлекательные программы.

Сегодня тело королевы вернут в Лондон, где оно будет находиться в Вестминстерском аббатстве до дня похорон. Так все желающие смогут попрощаться с Елизаветой II.

После официальной траурной церемонии на 10-12 день после смерти монарх будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Рядом с ней будут покоиться ее отец, мать Елизавета, сестра принцесса Маргарет.

Тело мужа королевы — принца Филиппа — тоже перезахоронят там. День похорон монарха станет официальным выходным.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W