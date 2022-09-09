Эпоха Елизаветы II закончилась: как похоронят Ее Величество и когда коронуют нового монарха

В течение 70 лет правления королевы Великобритании Елизаветы II было единственным неизменным в этом бурном мире.

Но вчера, 8 сентября, официально стало известно о том, что Ее Величество мирно покинуло наш мир в шотландском замке Балморал.

Читай, как будут проходить похороны Елизаветы II, кто станет новым королем, а также что будет происходить дальше.

Похороны королевы

Еще в 1960-х годах в Британии был разработан план на случай смерти королевы под названием Лондонский мост. Во время пандемии коронавируса его обновили, а затем он попал в руки журналистов.

С момента, когда перед Букингемским дворцом выставили траурную табличку, в течение 12 дней до захоронения королевы жизнь в Великобритании буквально остановится. Фондовые биржи и банки не будут работать, а с эфиров всех телеканалов будут сняты развлекательные программы.

Сегодня тело королевы вернут в Лондон, где оно будет находиться в Вестминстерском аббатстве до дня похорон. Так все желающие смогут попрощаться с Елизаветой II.

После официальной траурной церемонии на 10-12 день после смерти монарх будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Рядом с ней будут покоиться ее отец, мать Елизавета, сестра принцесса Маргарет.

Тело мужа королевы — принца Филиппа — тоже перезахоронят там. День похорон монарха станет официальным выходным.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Когда коронуют принца Чарльза

Новым королем Великобритании, Канады и Австралии станет старший сын Елизаветы II — принц Чарльз.

Смерть моей любимой Матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи.

Мы глубоко скорбим о смерти дорогого Суверена и очень любимой матери. Я знаю, что ее потерю глубоко ощутит вся страна, Королевство и Содружество, а также множество людей во всем мире.

В течение этого периода траура и перемен моя семья и я будем утешаться и поддерживаться нашим знанием об уважении и глубоком расположении, которыми так сильно пользовалась Королева, — прокомментировал смерть своей матери принц Чарльз.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Сегодня в 15:30 премьер-министр и Кабмин проведут аудиенцию с новым монархом, на которой он принесет присягу. Обе палаты парламента также должны присягнуть на верность королю. После этого парламент прекратит работу на десять дней.

До вчера было неизвестно, какое имя возьмет себе принц Чарльз. Было предположение, что он может выбрать вариант Георг VII, Филипп II или Артур I. Но он станет Карлом III.

Коронация принца состоится примерно через 5-6 месяцев после захоронения Елизаветы II. Она, кстати, была коронована четыре месяца спустя после смерти своего отца Георга VI.

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Очередь из следующих коронопретендентов

Новая очередь из претендентов на корону выглядит так:

принц Уильям принц Джордж принцесса Шарлотта принц Луи принц Гарри Арчи Лилибет

Фото: Getty Images.

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