Важливі освіта та ставлення до служби: як бійці проходять навчання у Великій Британії

Канадські інструктори навчальної місії UNIFIER тренують українських військових на території Великої Британії в рамках багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС, де українські військовослужбовці проходять базову загальновійськову підготовку.

Для багатьох це лише знайомство зі зброєю — перші постріли, перші вправи на полігоні. Українських військових навчають іноземні інструктори, зокрема й з Канади. Допомагають і українські командири — діляться власним бойовим досвідом і підтримують новобранців.

Солдат Євген ще місяць тому працював соціальним педагогом у школі, а зараз він сам став учнем, щоправда, вчиться зовсім не дитячих речей. Сьогодні чоловік стріляє по статичних мішенях з різних дистанцій: стоячи, лежачи та з коліна.

— Я дуже задоволений, перший раз в житті стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше, — ділиться враженнями Євген.

Євгена мобілізували навесні. Спершу він пройшов базову підготовку в Україні, а вже після співбесіди потрапив до списку тих, кого відправили навчатись на операцію ІНТЕРФЛЕКС до Великої Британії. За його словами, під час анкетування з’ясовують освіту, запитують про ставлення до служби та присяги.

Хлопцям подобається, жартують. Навіть якщо заняття важкі, ми все одно сприймаємо це стоїчно та з гумором, — розповідає Євген.

Основні тренування для українців проводять канадці, проте поруч завжди присутні й українські інструктори, які допомагають та підказують, адже мають величезний бойовий досвід.

Читати на тему Відклала папери і рушила в бій: як 20-річна діловодка Дар’я стала гранатометницею Дар’я хотіла виходити на позиції, тож залишила затишний кабінет діловода і поїхала в Запорізьку область, де служить навідницею станкового протитанкового гранатомета.

— Коли ми маємо час, і вони, наприклад, зайняті, ми також допрацьовуємо. Можемо щось доповнювати своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто ділимось досвідом: щось ми дізнаємося від них новеньке, а ми щось їм своє розказуємо, як ми працюємо, — зазначає один з українських інструкторів.

Після базового курсу більшість військових продовжуватимуть службу у бойових бригадах.

Одиниці залишаються навчатись далі: опановують нову спеціальність або готуватимуться стати командиром відділення, аби не лише виганяти ворога з нашої землі, а й вести за собою інших.

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