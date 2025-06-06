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Важливі освіта та ставлення до служби: як бійці проходять навчання у Великій Британії

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Червня 2025, 22:00

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