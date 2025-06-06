Важны образование и отношение к службе: как бойцы проходят обучение в Великобритании

Канадские инструкторы учебной миссии UNIFIER тренируют украинских военных на территории Великобритании в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС, где украинские военнослужащие проходят базовую общевойсковую подготовку. Для многих это знакомство с оружием — первые выстрелы, первые упражнения на полигоне. Украинских военных обучают иностранные инструктора, в том числе из Канады. Помогают и украинские командиры — делятся своим боевым опытом и поддерживают новобранцев. Солдат Евгений еще месяц назад работал социальным педагогом в школе, а сейчас он сам стал учеником, правда, учится совсем не детским вещам. Сегодня мужчина стреляет по статичным мишеням с разных дистанций: стоя, лежа и с колена.— Я очень доволен, первый раз в жизни стреляю из автомата. Я ожидал, что у меня получится гораздо хуже, — делится впечатлениями Евгений. Евгения мобилизовали весной. Сначала он прошел базовую подготовку в Украине, а уже после собеседования попал в список тех, кого отправили учиться на операцию ИНТЕРФЛЕКС в Великобританию. По его словам, во время анкетирования обращают внимание на образование, спрашивают об отношении к службе и присяге. Ребятам нравится, шутят. Даже если занятия тяжелые, мы все равно воспринимаем это стоически и с юмором, — рассказывает Евгений. Основные тренировки для украинцев проводят канадцы, однако рядом всегда присутствуют и украинские инструкторы, которые помогают и подсказывают, ведь имеют огромный боевой опыт. Читать по теме Отложила бумаги и двинулась в бой: как 20-летняя деловод Дарья стала гранатометчицей Дарья хотела выходить на позиции, поэтому оставила уютный кабинет деловода и уехала в Запорожскую область, где служит гранатометчиком. — Когда у нас есть время, и они, например, заняты, мы тоже дорабатываем. Можем что-то дополнять свое, потому что знать все один инструктор не может. То есть делимся опытом: что-то мы узнаем от них новенькое, а мы что-то им рассказываем, как мы работаем, — отмечает один из украинских инструкторов. После базового курса большинство военных будут продолжать службу в боевых бригадах. Единицы остаются учиться дальше: овладевают новой специальностью или будут готовиться стать командиром отделения, чтобы не только выгонять врага с нашей земли, но и вести за собой других. Раньше мы рассказывали тебе о сложностях работы 118 ОМБр: читай об этом по ссылке. Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Великобритания, война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter