Важны образование и отношение к службе: как бойцы проходят обучение в Великобритании

Канадские инструкторы учебной миссии UNIFIER тренируют украинских военных на территории Великобритании в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС, где украинские военнослужащие проходят базовую общевойсковую подготовку.

Для многих это знакомство с оружием — первые выстрелы, первые упражнения на полигоне. Украинских военных обучают иностранные инструктора, в том числе из Канады. Помогают и украинские командиры — делятся своим боевым опытом и поддерживают новобранцев.

Солдат Евгений еще месяц назад работал социальным педагогом в школе, а сейчас он сам стал учеником, правда, учится совсем не детским вещам. Сегодня мужчина стреляет по статичным мишеням с разных дистанций: стоя, лежа и с колена.

— Я очень доволен, первый раз в жизни стреляю из автомата. Я ожидал, что у меня получится гораздо хуже, — делится впечатлениями Евгений.

Евгения мобилизовали весной. Сначала он прошел базовую подготовку в Украине, а уже после собеседования попал в список тех, кого отправили учиться на операцию ИНТЕРФЛЕКС в Великобританию. По его словам, во время анкетирования обращают внимание на образование, спрашивают об отношении к службе и присяге.

Ребятам нравится, шутят. Даже если занятия тяжелые, мы все равно воспринимаем это стоически и с юмором, — рассказывает Евгений.

Основные тренировки для украинцев проводят канадцы, однако рядом всегда присутствуют и украинские инструкторы, которые помогают и подсказывают, ведь имеют огромный боевой опыт.

— Когда у нас есть время, и они, например, заняты, мы тоже дорабатываем. Можем что-то дополнять свое, потому что знать все один инструктор не может. То есть делимся опытом: что-то мы узнаем от них новенькое, а мы что-то им рассказываем, как мы работаем, — отмечает один из украинских инструкторов.

После базового курса большинство военных будут продолжать службу в боевых бригадах.

Единицы остаются учиться дальше: овладевают новой специальностью или будут готовиться стать командиром отделения, чтобы не только выгонять врага с нашей земли, но и вести за собой других.

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