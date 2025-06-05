Везде рыскают российские Zala: воины 118-й ОМБр о сбитиях и нуждах бригады

Российских Шахедов сейчас стало гораздо больше и летят они заметно выше. Это подтверждают зенитчики 118-й ОМБр, которые уже несколько лет держат запорожское небо. Опытные армейцы, вооруженные установками еще советского образца, являются первой линией противовоздушной обороны.

Они каждую ночь встречают вражеские БаЛА, когда те терроризируют Запорожскую и Днепропетровскую области.

Запорожье под постоянным наблюдением вражеских дронов: как помочь нашим бойцам

Бойцам для большей эффективности не хватает креплений для прицелов и планшетов с соответствующим программным обеспечением. Присоединиться к сбору на необходимое можно по этому номеру карты: 4441 1111 2389 4796 или ссылке.

Солнце скрывается за облаками, спускаясь к горизонту. Это время, когда защитники встают на работу — охотиться на вражеские дроны. Сперва наставление командира. В соседнем леске спрятан грузовик с зениткой — ЗУ-23-2. По бездорожью защитники направляются “на работу”.

Зенитку прячут среди деревьев. Здесь постоянно рыскают вражеские Zala. Так что сбить пытаются и их. Сбивать удавалось уже и Ланцеты, и Суперкамы, и Залы, и Шахеды. 25-летний офицер с позывным Лис говорит, что наибольшей угрозой является Шахеды.

Если раньше они могли летать на 1,5-2 км, мы могли скорректироваться нормально. А сейчас его трудно даже обнаружить! Они поднимаются почти до 5 км.

Зенитчик Шаман рассказывает, что раньше работали по российской пехоте. Теперь приоритеты изменились. Редко выдается спокойных пол дня, чтобы хоть немного отдохнуть. Мурчик и Саныч разворачивают установку и готовятся к работе.

Чтобы и дальше защищаться от дронов, бойцам нужна помощь. Собирают 100 тысяч гривен, и осталось совсем немного.

Это сильно ускорит обнаружение противника, позволит качественно наводиться и видеть врага.

Ранее мы рассказывали об обвинении бойца в убийстве, которого он не совершал.

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