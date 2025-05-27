Бойца обвиняют в убийстве, которого он не совершал: резонансное дело в Одесской области

Война — это постоянный риск даже в тылу. Сергей Скотар, командир инженерно-саперного взвода 14-го отдельного полка, уверен: ему готовятся предъявить обвинение в убийстве, которое он не совершал.

Военный в рядах ВСУ более восьми лет, выполнял задачи в составе артиллерии разведки, а ныне командир инженерно-саперного взвода 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем.

Впрочем, воин говорит, что он разрывается между войной и уголовным делом. Рассказываем, что произошло и как получилось, что защитник Украины может сесть в тюрьму из-за убийства.

Почему Сергею грозит приговор суда за убийство

Правоохранители готовят мужчине обвинение в убийстве, которое он не совершал. 27 февраля 2022 года воин получил приказ от командования ОК Південь доставить двух офицеров в командный пункт в Овидиополь, но по дороге их стал преследовать автомобиль.

— Я сказал офицерам, что сейчас попробую выйти, остановить машину. Они мне дали разрешение, — рассказывает Сергей.

По его словам, он показывал соответствующие знаки, чтобы остановить автомобиль, но водитель пытался сбить военнослужащего.

Я снял предохранителя, достал патронник и выстрелил вверх для того, чтобы предупредить водителя о применении оружия.

— Водитель остановился, потом добавил газа, поехал немного дальше и остановился напротив машины, где находились офицеры, которых я должен был охранять.

Потом последовало еще несколько неприцельных выстрелов и автомобиль исчез, рассказывает Сергей. Он надолго забыл об инциденте, однако во время контрнаступления в Херсонской области, в котором боец ​​участвовал, его вызвали на первый допрос следователи Нацполиции в Одесской области.

Оказалось, что водителя, участника того инцидента, позже обнаружили мертвым. Впрочем, по словам Сергея, о статусе ему не сообщили, а оружие изъяли только полтора года спустя. И теперь защитник опасается, что его обвинят в убийстве.

— Машина не была расстреляна. Есть фото журналиста из Овидиополя, снимавшего в ту ночь репортаж, и по его фото видно, что машина не расстреляна.

Слова воина подтверждает один из офицеров, которого в тот день сопровождал Сергей. Именно его заблокировал неизвестный автомобиль.

— Вышли из машины, показали, что у нас есть оружие, что мы военнослужащие. Человек, подъехав к автомобилю, в котором мы находились, заблокировал дверь. Пришлось превентивно использовать оружие для выстрелов вверх. После этого он уехал.

Александр Блидченко рассказывает, что полиция подъехала на выстрелы. Через некоторое время по рации передали, что неподалеку нашли тело водителя, преследовавшего военных. Офицер говорит, это дело покрыто тайной.

Единственное, что удалось узнать об умершем — это житель города Овидиополь. В тот день был пьян. Почему он преследовал авто и как погиб до сих пор неизвестно.

— Как мне говорили, в протоколах было написано, что человек умер от кровоизлияния. Но я лично осматривал и машину и ни на нем, ни возле него, ни на сиденьях машины не было крови.

Следствие по поводу смерти мужчины продолжается. Сейчас Сергей на передовой делает все, чтобы противостоять россиянам, но не знает, что ждет его в тылу.

— Очень надеюсь, что это дело, наконец, закроется, потому что я выполнял свои обязанности и все было проведено по закону и по процедуре, как оно должно было быть.

Приговоры выносят и по делам из госизмены. Мы рассказывали, что в Харькове будут судить киллера, который планировал убийство главы ОВА Синегубова.

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