Семьи военных должны вернуть 15 млн государству — кого касается решение КМУ

В Кабинете Министров Украины приняли новое решение. Семьи военных, которые ранее считались погибшими, но позже были найдены, будут вынуждены вернуть государству выплату за смерть военного. Сейчас в Украине семьи погибших военных, как мобилизованных, так и добровольцев, получают по 15 млн гривен.

Рассказываем подробнее, от кого потребуют возвращения этих выплат.

Семьи найденных военных должны вернуть государству выплату

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин создал новое положение о добровольном возвращении выплат в государственный бюджет. Такое решение было принято в пятницу, 9 мая.

Вернуть выплаты должны те семьи, которые получили выплату за гибель военного, однако затем его местонахождение удалось идентифицировать. К примеру, боец ​​жив и находится в плену, а семья уже получила выплату за его смерть.

В частности, изменили процесс предоставления статуса члена семьи погибшего / умершего военного / военной. Порядок был дополнен новым основанием для лишения заявителя такого статуса.

Теперь людей будут лишать статуса члена семьи погибшего / умершего военного / военной, если отменяется актовая запись о смерти такого военного или военной или на основании решения суда о без вести пропавшем лице.

Процесс назначения и выплаты одноразового пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военных изменили тоже. В частности, добавили положение о невозможности отказаться от помощи от имени несовершеннолетних детей, недееспособных членов семьи или частично недееспособных, которые имеют право на такую ​​помощь.

А также положения о возврате средств в добровольном порядке в государственный бюджет в случае, если военные, считавшиеся погибшими или умершими, были найдены (или было идентифицировано их местонахождение).

В положение добавили пункт о внеочередной выплате единовременного пособия людям с инвалидностью I группы.

Возвращенные в бюджет деньги будут направляться на покрытие расходов в текущем бюджетном году.

Раньше мы рассказывали, сколько людей считаются пропавшими без вести.

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