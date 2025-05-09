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Семьи военных должны вернуть 15 млн государству — кого касается решение КМУ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 09 мая 2025, 19:00
возвращение 15 млн государству
Фото Depositphotos
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