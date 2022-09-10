Чарльз III официально провозглашен королем Великобритании — что нужно знать

В Британии сегодня состоялась официальная церемония вступления на престол Чарльза (Карла) III, формально ставшего королем Великобритании сразу после смерти своей матери Елизаветы II.

Также состоится редкое субботнее заседание Палаты общин, на котором депутаты соберутся, чтобы принять присягу на верность новому монарху.

Накануне Король Чарльз III впервые обратился к британцам в новой роли. Он отдал честь своей матери Елизавете II и заявил, что его старший сын Уильям станет принцем Уэльским — это титул мужчины-наследника британского престола.

Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской, получив этот титул впервые после смерти в 1997 году матери Уильяма, принцессы Дианы.

Не осталась без титула и жена Чарльза, из-за романа с которой он расстался с Дианой.

Это время перемен для моей семьи. Я рассчитываю на любящую помощь моей дорогой жены Камиллы. В знак признания ее верной службы во благо общества с момента заключения нашего брака 17 лет назад она становится королевой-консортом, — рассказал новый Король.

Чарльз (Карл) III, которому сейчас 73 года, стал старейшим в британской истории сошедшим на престол монархом. До этого самым пожилым королем на момент царствования был Вильгельм IV — во время коронации в 1830 году ему было 64 года.

Тем временем Британия скорбит по потере и чтит многолетнее правление Елизаветы II. По всей стране приспущены флаги.

В стране отменены или перенесены ряд спортивных соревнований, футбольных матчей и культурных мероприятий. Британцы и туристы едут в Балморал, Виндзор и Букингемский дворец, чтобы оставить цветы, слова благодарности и соболезнования королеве и ее семье.

Фото: Getty Images

Напомним, Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Об этом сообщили вечером 8 сентября. Читай подробности.

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