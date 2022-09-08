Умерла королева Великобритании Елизавета II: что известно и кто станет следующим монархом

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 96-м году жизни в шотландском замке Балморал. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и Королева Консорт останутся в Балморале в этот вечер и завтра вернутся в Лондон, — говорится в сообщении.
Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и Королева Консорт останутся в Балморале в этот вечер и завтра вернутся в Лондон, — говорится в сообщении.
Национальный траур в стране продлится 10 дней.
В последнее время королева Елизавета II испытывала серьезные проблемы со здоровьем и почти не показывалась на людях. В последний раз ее видели, когда она приветствовала нового премьер-министра Великой Британии Лиз Трасс.
После объявления врачей об обеспокоенности состоянием королевы люди начали собираться у шотландского замка.
Сообщается, что все дети королевы и принц Уильям немедленно прибыли в замок. Принц Гарри и Меган Маркл также собираются приехать, несмотря на конфликт в семье.
Елизавета II — первая из монаршей семьи, кто находился у власти целых 70 лет. Она была старшей из дочерей Георга VI и после его смерти переняла престол в возрасте 25 лет. Недавно она передала свои полномочия старшему 73-летнему сыну Чарльзу.
Сценарий похорон королевы был разработан давно и был обновлен во время пандемии Covid-19. Секретный план называется Операция Лондонский мост. Он подробно описывает порядок действий в случае смерти Елизаветы II. Данные появились в сети в результате утечки информации, сообщает Politiko.
Британская монархия строго соблюдает все правила. Ранее мы рассказывали интересные факты о королеве и почему Англии так важно соблюдать привычный способ наследования престола. Узнай о правлении Елизаветы II и о передаче полномочий.
Фото: Getty Images
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