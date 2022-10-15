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Ми видимі — як українські захисниці воюють на передовій та виборюють свої права в армії

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 15 Жовтня 2022, 19:00

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