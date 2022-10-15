Ми видимі — як українські захисниці воюють на передовій та виборюють свої права в армії

Від 40 до 70 тисяч — точної кількості захисниць, які зараз боронять нашу державу від загарбників, злічити не можуть.

За даними, які навів президент Володимир Зеленський до Дня захисників і захисниць, в українській армії 22% жінок. І це найбільший показник серед країн Європи.

Це й танкістки, і кулеметниці, і снайперки, і бойові медикині, і воєнні кухарки.

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Досі вони носили чоловічі однострої, українці святкували винятково День захисників, а внесок жінок-захисниць був недооціненим.

Утім тепер вони доводять, що аж ніяк не поступаються своїми фаховими навичками чоловікам.

За вісім років війни в Україні становище жінок у військовій справі суттєво змінилось, запевняє засновниця жіночого ветеранського клубу Катерина Приймак.

Насамперед вони поступово зрівнюються у своїх правах з чоловіками. І цьогоріч ми відзначили не лише День захисників України, а й захисниць.

Крім того, нині для жінок почали шити військовий одяг з урахуванням особливостей їхньої фігури.

Ми видимі. І це вже доводить, що ми на рівні з чоловіками можемо виконувати поставлені задачі. Це круто, — каже Катерина.

Багато українок добровільно захищають рідну землю без військової фахової освіти та досвіду. Історія снайперки Ольги доводить, що жінки швидко вчаться армійської справи та не поступаються чоловікам у майстерності, точності та холоднокровності.

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