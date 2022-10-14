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Про мотивацію на фронті та враження від війни — інтерв’ю із захисником та захисницею України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Жовтня 2022, 10:30
День захисників і захисниць України
Фото: Getty Images

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