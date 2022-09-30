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Лік знищеної ворожої техніки втрачено: Герой України Сергій Пономаренко з любов’ю про танки та їхню роль на війні

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 20:30
Сергій Пономаренко
Фото: Facebook

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