Лік знищеної ворожої техніки втрачено: Герой України Сергій Пономаренко з любов’ю про танки та їхню роль на війні

У свої 39 років він не лише зразковий командир, але й Герой України.

Сам Сергій Пономаренко впевнений, що таке високе звання він отримав не за один вдалий бій, а за сукупність досягнень за нескінченні дні боротьби проти російських окупантів.

Тож Герой України Сергій Пономаренко розповів Вадиму Карп’яку про важливість танків на війні, пояснив, які вони виконують функції, а також про якості, якими має володіти справжній воїн.

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— Сергію, ви герой України. Ви отримали це звання за сукупністю зробленого чи це була якась конкретна бойова ситуація, за яку вас і нагородили?

Я думаю, що це сукупність багатьох днів, а певний бій став просто став родзинкою на всій тій роботі, яка була пророблена до цього.

Сказати, що саме той бій, за який мене нагородили, був якимось визначним, не можу.

Кожен день тоді був складним, важливим, визначним і вдалим. Оскільки ми стримували дуже великі сили противника, що значно переважали нас.

Зараз лік знищеної ворожої техніки вже втрачено.

Просто той день був настільки вдалий за кількістю спаленої техніки ворога. Хоча до цього ми теж нищили далеко не по одній ворожій машині, і після того теж.

— На вашу думку, якими якостями потрібно володіти, щоб стати хорошим танкістом? Бо я знаю лише один фізіологічний аспект — танкіст має бути не дуже високим.

— Не зовсім з цим погоджуюсь, тому що в моєму підрозділі є досить високі хлопці, які абсолютно комфортно почуваються в танку та дуже вдало проводять танкові бої.

А щоб бути не тільки танкістом, а й воїном вправним, то ти мусиш бути вмотивованим, сміливим, чітко розуміти, для чого ти це робиш і де знаходишся.

Має бути взаємодовіра між командиром і підлеглим, між особовим складом. Екіпаж взагалі як родина, і чим ріднішим він стане, тим краще працюватиме.

Екіпаж — це одне ціле. Один організм, де механік-водій — це ніби ноги, командир — очі та мозок, навідник — руки.

Якщо усі ці три складові скласти докупи, які працюватимуть ідеально, розумітимуть одне одного з півслова, тоді це буде просто віртуозний екіпаж, який вивести з боя практично нереально.

— Існує теза, що Друга світова війна була війною танків, а нинішня — війна артилерії. Як ви як танкіст ставитеся до цих слів?

— Не зовсім погоджуюсь. Так, наразі артилерія застосовується дуже активно як ворогом, так і ЗСУ. Але відкидати потужність, важливість і роль танків у боях не можна абсолютно.

Адже при застосуванні танків, якщо ти маневруєш швидко і вдало, то артилерії не завжди вдається впіймати ці танки. І мобільність, і потужність зброї відіграє важливу роль на полі бою.

— Як ви вважаєте, яка основна роль танків на полі бою в нинішній війні?

— Від потужного захисту і підтримки піхоти до штурмових наступальних дій, коли потрібно укріплення ворога зруйнувати, прорвати лінію оборони та відкрити шлях для піхоти.

Узагалі дуже часто порівнюють танк зі снайперською гвинтівкою великого калібру. Оскільки зброя дуже влучна і потужна.

Велика перевага танка перед артилерією полягає у тому, що ворог не чує, коли здійснюється сам безпосередньо вистріл. Швидкість польоту снаряда більша, ніж швидкість звуку, тому ворог одразу отримує розрив снаряда, а потім лише чує, що по ньому вистрілили.

Якщо танки застосовуються, то це завжди неочікувано і досить вражаюче та потужно.

Цікавишся, як українські військові проводять свої будні? Дивись, як Вікна показали танкістів ЗСУ на бойовому завданні, щоб у тебе була змога відчути себе на “передку” з героями, жартами та музикою.

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