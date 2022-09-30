Счет уничтоженной вражеской техники потерян: Герой Украины Сергей Пономаренко с любовью о танках и их роли на войне

В свои 39 лет он не только образцовый командир, но и Герой Украины.

Сам Сергей Пономаренко уверен, что столь высокое звание он получил не за одно удачное сражение, а за совокупность достижений за бесконечные дни борьбы против российских оккупантов.

Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал Вадиму Карпьяку о важности танков на войне, объяснил, какие они выполняют функции, а также о качествах, которыми должен обладать настоящий воин.

— Сергей, вы Герой Украины. Вы получили это звание по совокупности сделанного или это была какая-то конкретная боевая ситуация, за которую вас и наградили?

Я думаю, что это совокупность многих дней, а определенное сражение стало просто изюминкой на всей той работе, которая была проделана до этого.

Сказать, что именно то сражение, за которое меня наградили, было каким-то выдающимся, не могу.

Каждый день тогда был сложным, важным, выдающимся и удачным. Поскольку мы сдерживали очень большие силы противника, что значительно превосходили нас.

Сейчас счет уничтоженной вражеской техники уже потерян.

Просто тот день был столь удачен по количеству сожженной техники врага. Хотя до этого мы тоже уничтожали далеко не по одной вражеской машине, и после этого тоже.

— По-вашему, какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим танкистом? Я знаю только один физиологический аспект — танкист должен быть не очень высоким.

— Не совсем с этим согласен, потому что в моем подразделении достаточно высокие ребята, которые абсолютно комфортно чувствуют себя в танке и очень удачно проводят танковые бои.

А чтобы быть не только танкистом, но и искусным воином, то ты должен быть мотивированным, смелым, четко понимать, для чего ты это делаешь и где находишься.

Должно быть взаимодоверие между командиром и подчиненным, между личным составом. Экипаж вообще как семья, и чем более родным он станет, тем лучше он будет работать.

Экипаж — это одно целое. Один организм, где механик-водитель — это как ноги, командир — глаза и мозг, наводчик — руки.

Если все эти три составляющие сложить вместе, которые будут работать идеально, будут понимать друг друга с полуслова, тогда это будет просто виртуозный экипаж, который вывести с боя практически нереально.

— Есть тезис, что Вторая мировая война была войной танков, а нынешняя — война артиллерии. Как вы как танкист относитесь к этим словам?

— Не совсем согласен. Да, артиллерия применяется очень активно как врагом, так и ВСУ. Но отвергать мощь, значимость и роль танков в боях нельзя полностью.

Ведь при применении танков, если ты маневрируешь быстро и удачно, то артиллерии не всегда удается поймать эти танки. И мобильность и мощность оружия играет важную роль на поле боя.

— Как вы думаете, какова основная роль танков на поле боя в нынешней войне?

— От мощной защиты и поддержки пехоты до штурмовых наступательных действий, когда нужно укрепление врага разрушить, прорвать линию обороны и открыть путь для пехоты.

Вообще очень часто сравнивают танк со снайперской винтовкой большого калибра. Поскольку оружие очень точное и мощное.

Большое преимущество танка перед артиллерией состоит в том, что враг не слышит, когда производится сам непосредственно выстрел. Скорость полета снаряда быстрее, чем скорость звука, поэтому враг сразу получает разрыв снаряда, а затем только слышит, что по нему произвели выстрел.

Если танки применяются, это всегда неожиданно и достаточно впечатляюще и мощно.

Интересуешься, как украинские военные проводят свои будни? Смотри, как Вікна показали танкистов ВСУ на боевом задании, чтобы у тебя была возможность почувствовать себя на “передке” с героями, шутками и музыкой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!