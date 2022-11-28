Я пишаюся, що третина армії — жінки! Виступ Олени Кондратюк на шостому Українському жіночому конгресі

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступила на Українському жіночому конгресі. Організаторка вкотре наголосила на важливій ролі жінки під час війни та зазначила, що третина української армії — це жінки. Також Олена Кондратюк згадала про головні цінності, про які треба пам’ятати під час війни.

Виступ Олени Кондратюк на шостому Українському жіночому конгресі

— 278-й день повномасштабної війни Росії проти України, проти цінностей вільного світу і щасливого майбутнього, яке обрала наша держава. Війна проти свободи і рівності, проти демократії, — саме так розпочався виступ організаторки заходу.

Під час конгресу вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць хвилиною мовчання.

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Сьогодні ми маємо дати собі слово покарати військових злочинців і продовжувати робити світ кращим, не втомлюватись і відстоювати справедливість рівності, поваги.

Під час заходу обговорювали цінності під час війни та виклики, які постають перед жінками на фронті й у тилу.

Українки несуть цінності добра в європейське суспільство. Вони швидко адаптуються, навчаються, руйнують стереотипи російської пропаганди своїм прикладом.

Говорили і про повоєнну відбудову України. Український жіночий конгрес має на меті забезпечити жінкам доступ до ухвалення рішень і справедливий розподіл ресурсів у процесі відбудови України.

Понад 50 тис. українок борються на фронті за спільні цінності — мир і безпеку України та Європи.

Третину нашої армії становлять сильні і хоробрі жінки — це один з найвищих показників серед усіх армій країн НАТО.

Це говорить про те, що жінки вміють будувати, розвивати, навчати, робити успішну кар’єру, виховувати дітей і за необхідності захищати свої родини та свою державу. Це — нова реальність і можливості для жінок, які треба визнавати й неможливо переоцінити.

Майбутнє України має базуватися на повазі до прав і рівності. Цьогоріч Україна імплементувала Стамбульську конвенцію, яка чітко окреслює нас як вільну країну, країну поваги та цінностей.

Перемога у війні та відбудова України мають створити одну з найкращих атмосфер рівності й творчості, відчуття нової справедливості.

Війна завжди починається там, де зникає свобода слова, культивуються переваги однієї нації над іншою, брехня, зникають чесні вибори і конкурентна економіка.

Далі йдуть потурання, неповага та насильство над жінками, обмеження їхніх прав. Тому цінності вільної України мають стояти в центрі побудови справедливого і щасливого майбутнього держави.

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