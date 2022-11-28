Україна

Я пишаюся, що третина армії — жінки! Виступ Олени Кондратюк на шостому Українському жіночому конгресі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 28 Листопада 2022, 12:15

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Я пишаюся, що третина армії — жінки! Виступ Олени Кондратюк на шостому Українському жіночому конгресі
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