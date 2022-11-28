Я горжусь, что треть армии — женщины! Выступление Елены Кондратюк на шестом Украинском женском конгрессе

Заместительница председателя Верховной Рады Елена Кондратюк выступила на Украинском женском конгрессе. Организатор в очередной раз отметила важную роль женщины во время войны и отметила, что треть украинской армии — это женщины. Также Елена Кондратюк упомянула о главных ценностях, о которых нужно помнить во время войны.

Выступление Елены Кондратюк на шестом Украинском женском конгрессе

— 278-й день полномасштабной войны России против Украины, против ценностей свободного мира и счастливого будущего, которое избрало наше государство. Война против свободы и равенства, против демократии — именно так началось выступление организатора мероприятия.

На конгрессе почтили память погибших защитников и защитниц минутой молчания.

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Сегодня мы должны дать себе слово наказать военных преступников и продолжать делать мир лучше, не уставать и отстаивать справедливость равенства, уважения.

В ходе мероприятия обсуждали ценности во время войны и вызовы, стоящие перед женщинами — на фронте и в тылу.

Украинки несут ценности добра в европейское общество. Они быстро адаптируются, обучаются, разрушают стереотипы российской пропаганды своим примером.

Говорили и о послевоенном восстановлении Украины. Украинский женский конгресс стремится обеспечить женщинам доступ к принятию решений и справедливое распределение ресурсов в процессе восстановления Украины.

Более 50 тыс. украинок борются на фронте за общие ценности — мир и безопасность Украины и Европы.

Треть нашей армии составляют сильные и храбрые женщины — это один из самых высоких показателей среди всех армий стран НАТО.

Это говорит о том, что женщины умеют строить, развивать, обучать, делать успешную карьеру, воспитывать детей и при необходимости защищать свои семьи и свое государство. Это новая реальность и возможности для женщин, которые надо признавать и невозможно переоценить.

Будущее Украины должно базироваться на уважении прав и равенства. В этом году Украина имплементировала Стамбульскую конвенцию, четко представляющую нас как свободную страну, страну уважения и ценностей.

Победа в войне и восстановление Украины должны создать одну из лучших атмосфер равенства и творчества, новой справедливости.

Война всегда начинается там, где исчезает свобода слова, культивируются преимущества одной нации над другой, ложь, исчезают честные выборы и конкурентная экономика.

Далее следует попустительство, неуважение и насилие над женщинами, ограничение их прав. Поэтому ценности свободной Украины должны стоять в центре строительства справедливого и счастливого будущего государства.

Ранее мы рассказывали о новой медиаплатформе Women to Ukraine.

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