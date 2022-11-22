Твій голос має звучати гучно! В Україні запускають медіаплатформу Women to Ukraine

Повномасштабна війна змусила жінок по всій Україні проходити крізь важкі випробування.

Переживання за дітей, вимушений переїзд із рідного дому, втрати близьких та моральної й фінансової опори, самостійне виховання дітей та початок життя зі старту — це тільки маленька частина всього, через що проходять жінки із 24 лютого.

Окрім того, нікуди не зникли проблеми сексуального та домашнього насилля. Тож багато жінок продовжують страждати від його проявів з боку окупантів або ж рідних.

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Попри те, що війна стала справжнім випробуванням для прав та свобод жінок і зробила їх найбільш вразливими до наслідків, вони не здаються і показують справжній приклад боротьби.

Жінки продовжують виборювати свої права та знаходити власний голос серед воєнних реалій. Вони говорять про проблеми, переживання і роблять все, щоб життя суспільства було кращим.

Однак у демократичному та гендерно рівному суспільстві цей голос має звучати гучніше. Це виявили дослідники з Інституту конструктивної журналістики.

За їхніми словами, від початку агресії українські ЗМІ приділяють недостатньо уваги проблемам та викликам війни для жінок та не зображують силу жіночого лідерства у миротворенні.

До прикладу, зараз недостатньо матеріалів про жінок у керівництві, їхню професійність. Недостатньо порушені теми дискримінації, викликів, труднощів, вибору і пов’язаного з цим ризику. Натомість на сторінках ЗМІ багато узагальнень та стереотипів.

Щоб виправити цю ситуацію, в Україні було вирішено запустити майданчик Women to Ukraine.

Про медіамайданчик Women to Ukraine

Скорочена назва проекту W2U. Там публікують статті та матеріали, де приділяють увагу аспектам Резолюції Ради Безпеки ООН Жінки, мир і безпека.

Фактично це майданчик для публікації позицій та думок жінок. За допомогою нього вдасться донести всі переживання до широкої громадськості та привернути увагу до різкого впливу війни на їхнє життя.

Саме тому крім аналітичних матеріалів на порталі можна знайти актуальні новини, надихаючі історії інших жінок і скористатися можливостями отримати гранти та інформаційну підтримку.

Усе це необхідно, щоб продемонструвати, що роль жінки у суспільстві зростає, додати ваги важливим соціальним проблемам, які поки що не завжди на часі для ЗМІ.

Взялися за реалізацію цього проекту цілим консорціумом організацій:

Центр економічного відновлення;

La Strada;

Поруч;

Інститут конструктивної журналістики та нових медіа за підтримки Посольства Великобританії в Україні.

Мета W2U

Медіамайданчик популяризуватиме рух жінок і зробить проблеми, які дотепер майже не порушувалися, помітнішими для суспільства.

Творці W2U (Women to Ukraine) всеціло присвячують платформу жіночому лідерству під час війни та поствоєнної відбудови, проблемам впливу війни на жінок та їхньої участі в ухваленні рішень і наближенні перемоги.

Чому медійний голос жінок настільки важливий

Територію нашої держави пліч-о-пліч з чоловіками боронять і жінки. Вони активно допомагають нашій країні проходити через різні випробування як у зоні бойових дій, так і в тилу.

До прикладу, беруть активну участь у тому, щоб запобігти військовим конфліктам, впливають на досягнення сталого миру і на поствоєнне відновлення.

Саме завдяки активній участі жінок будуть враховані гендерні особливості під час відбудови, а вже зараз захищаються права вразливих груп населення, забезпечуються права та свободи тощо.

Історіями цієї успішної діяльності варто ділитися, висвітлювати участь та досвід наших прекрасних та сильних жінок у відновленні та різнобічній підтримці країни.

Також важливо говорити про важкі теми, які турбують майже кожну. Голос жінок має звучати голосно — це єдиний шлях до ефективних змін у суспільстві.

Детальніше про те, через що доводиться проходити жінкам під час війни та як вдається адаптуватися до реалій війни, читай у нашому матеріалі.

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