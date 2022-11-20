Жінки також у бізнесі: скільки підприємиць зареєстрували ФОП під час війни

Війна дуже вплинула на сучасну Україну: її генофонд, економіку, бізнес. Про останнє ми й поговоримо далі: за даними Опендатабот, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстрували 21 876 компаній.

Жінки в бізнесі

28% директорами новостворених бізнесів стали жінки. А якщо розглянути статистику від 2014 року — відтоді було зареєстровано 84 916 бізнесів, власницями яких є жінки. За повідомленням Опендатабот — це 48% від усіх зареєстрованих ФОПів від періоду війни.

Найбільше малих бізнесів під керівництвом жінок відкрито в Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Бізнес під час війни

Як не дивно, найбільше чинних ФОПів зараз знаходиться на сході країни та у Хмельницькій області. А ось найменше малий бізнес розвивається у Києві, Тернопільській і Харківській областях.

Зараз також дивляться

У серпні в Опендатабот повідомили, що на окупованих територіях України зареєстровано 64 814 компаній. Це близько 5% від загальної кількості бізнесів у країні.

Експерти ж вважають: попри війну зараз досить вдалий час для відкриття нового бізнесу. Чому так, що потрібно знати та як створити власну справу — розповів Андрій Оністрат.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!