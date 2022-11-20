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Жінки також у бізнесі: скільки підприємиць зареєстрували ФОП під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 10:00
Жінки в бізнесі
Фото: Pexels

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