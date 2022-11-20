Женщины также в бизнесе: сколько девушек-предпринимателей зарегистрировало ФЛП во время войны

Война оказала большое влияние на современную Украину: ее генофонд, экономику, бизнес. О последнем мы и поговорим дальше: по данным Опендатабота, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зарегистрировали 21 876 компаний.

Женщины в бизнесе

28% директорами новых бизнесов стали женщины. А если рассмотреть статистику с 2014 года, с тех пор было зарегистрировано 84 916 бизнесов, владелицами которых являются женщины. По сообщению Опендатабот — это 48% от всех зарегистрированных ФЛП от периода войны.

Больше всего малых бизнесов под руководством женщин открыто в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Бизнес во время войны

Как ни странно, больше всего действующих ФЛП сейчас находится на востоке страны и в Хмельницкой области. А вот меньше всего малый бизнес развивается в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

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В августе в Опендатаботе сообщили, что на оккупированных территориях Украины зарегистрировано 64 814 компаний. Это около 5% общего количества бизнесов в стране.

Эксперты же считают: несмотря на войну, сейчас достаточно удачное время для открытия нового бизнеса. Почему так, что нужно знать и как создать собственное дело, рассказал Андрей Онистрат.

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