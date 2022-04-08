Твоя работа

Почему сейчас именно то время, чтобы начать собственный бизнес — знает Андрей Онистрат

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 апреля 2022, 14:30
Як розпочати бізнес під час війни
Фото: Unsplash

Больше новостей
США запровадили санкції проти доньок Путіна
Кто такие дочери Путина и почему он их скрывал? Рассказываем, как их разоблачили санкции США
Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо і додаємо плейлист Олени Зеленської та редакції Вікон
Украинская песня в трудную минуту. Рассказываем, почему это важно, и добавляем плейлист Елены Зеленской и редакции Викна
Перехоплені розмови російських окупантів
Проклинают Путина и калечат себя: новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
— 
Десятки погибших. Россия совершила ракетный удар по вокзалу Краматорска
Смотреть больше

Материалы по теме

США запровадили санкції проти доньок Путіна
Кто такие дочери Путина и почему он их скрывал? Рассказываем, как их разоблачили санкции США
Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо і додаємо плейлист Олени Зеленської та редакції Вікон
Украинская песня в трудную минуту. Рассказываем, почему это важно, и добавляем плейлист Елены Зеленской и редакции Викна
Перехоплені розмови російських окупантів
Проклинают Путина и калечат себя: новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
— 
Десятки погибших. Россия совершила ракетный удар по вокзалу Краматорска

Видео
0:04:01
США запровадили санкції проти доньок Путіна

Кто такие дочери Путина и почему он их скрывал? Рассказываем, как их разоблачили санкции США
0:02:48
Перехоплені розмови російських окупантів
Проклинают Путина и калечат себя: новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:00:23
— 
Десятки погибших. Россия совершила ракетный удар по вокзалу Краматорска
0:03:32
Як у Києві інженери розробляють дрони для ЗСУ
Сделаны, чтобы видеть и уничтожать — как киевские инженеры создают дроны для ВСУ
Андрій Партика, фото
Андрій Партика: Реклама — це підтримка інформаційного фронту, тому вона повертається на телеекрани
Андрій Партика, фото
Андрей Партыка: Реклама — это поддержка информационного фронта, и она возвращается на телеэкраны
0:04:17
Київська область, жертви
90% погибших — с пулевыми ранениями: в Буче работают международные криминалисты
Володимир Зеленський
Зеленский рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие
0:05:01
Ситуація в Україні станом на 8 квітня
Сумская область полностью освобождена от оккупанта! Куда сбежал враг
0:03:55
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП
Больше видео
як розмовляти з людиною після війни
Читать дальше
Стоп-фразы, которые сделают только хуже — что не стоит говорить пострадавшим от войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь