Почему сейчас именно то время, чтобы начать собственный бизнес — знает Андрей Онистрат

Кажется, у любого человека появлялись желания купить что-то себе, выпить кофе где-нибудь в тихом месте или даже открыть свое дело и снова начать зарабатывать. Однако после этого накрывает волна стыда. Как можно об этом думать, когда в стране война?

Однако, как уверяет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, экономика страны должна работать. Поэтому если у кого-то есть возможность находиться в безопасном месте и что-то купить — это лучший вариант поддержки государства в финансовом плане.

Начало своего дела и создание новых рабочих мест тоже может помочь. Поэтому украинский бизнесмен Андрей Онистрат, больше известный как бегущий банкир, рассказывает, как превратить потери в возможности и начать свое дело во время войны.

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Следует ли вообще сейчас начинать свое дело

Обслуживание, медицинская помощь, пищевая промышленность, даже такси. Все, чем мы привыкли пользоваться в обычной жизни — его стало не хватать.

Почему-то люди сидят и чего-то ждут, — говорит бизнесмен.

На самом же деле в Киеве осталось примерно 40% населения. И они как раньше потребляли услуги, так и продолжают это делать. Поэтому даже с ограничениями платежеспособности все это нужно.

Что нужно помнить до открытия бизнеса во время войны

В первую очередь, нужно помнить, что бизнес — это ответственность. И если человек готов к этому, то сейчас лучшие условия для открытия своего дела.

Нет больших налогов или конкурентов, поэтому нужно только начать.

Кроме того, сейчас в Украине действуют беспрецедентные условия для ведения бизнеса, а власти ввели разные программы поддержки предпринимателей.

Однако бизнесу не способствует общественный подъем, из-за которого неудобно за что-то вообще брать деньги. Люди должны привыкнуть к тому, что нужно работать, чтобы зарабатывать и платить налоги. И будет лучше, чтобы как можно больше людей включилось в этот процесс.

Другой вопрос состоит в том, что сейчас будут проблемы с платежеспособностью. У людей, мягко говоря, нет денег и привычных доходов. Такой аспект существует всегда и мешает любому бизнесу.

Понятно, что многие будут жестко экономить, и это в принципе сейчас правильно.

Предпринимательство для Украины — это судьба

В западной Европе, например, на любой работе можно получать среднюю или даже высокую зарплату. И для них собственный бизнес — рискованный шаг.

У нас же первое, что приходит в голову, когда думаешь о профессиональной реализации, это предпринимательство.

Кроме того, новая налоговая реформа сейчас предусматривает налог в 2% с оборота. Такого нигде нет в мире. Она введена пока только на период военного положения, но имеет потенциал для развития.

Раньше провести налоговую реформу мешали внешние условия, кредиторы. Однако сейчас Украина вправе идти на любые радикальные шаги. Поэтому именно сейчас место и время для того, чтобы менять все, что в этом нуждается.

Убежден, что очень важно использовать этот момент, чтобы сделать налоговую реформу, — говорит Андрей Онистрат.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменятся рабочие будни и зарплаты, а также что изменит закон о новых условиях труда во время войны.