Физические отличия нивелируются техническими решениями: Резников о новой статистике женщин в ВСУ и роли украинок в армии

В Киеве продолжает работу шестой Украинский женский конгресс, который в этом году раскрывает вопросы ценностей во время войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников тоже принял участие в мероприятии и рассказал о роли современной украинки в армии, численности женщин в рядах ВСУ и их снабжении всем необходимым на передовой.

Все развивается в динамике, — говорит глава Минобороны.

Алексей Резников сказал, что может говорить о цифрах, которые касаются только Вооруженных сил Украины, но отметил, что сейчас наше государство обороняют и другие силовые структуры.

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Сколько женщин в ВСУ

По состоянию на 28 ноября в рядах ВСУ служит 59 786 женщин. По сравнению со статистикой за июль 2022, когда численность женщин в войске составляла 38 629 военнослужащих, динамика заметно движется вверх.

Из всех женщин в рядах ВСУ 41 000 — это военнослужащие и, соответственно, почти 19 000 являются гражданскими работниками, которые работают для нужд армии. Также на военный учет встало около 1000 женщин.

Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5000 женщин. Кроме того, из них 10% присоединившихся к ТрО, которые также являются составной частью ВСУ.

Что касается печальных цифр, то известно о гибели 101 женщины-военнослужащей. Около 50 числятся как пропавшие без вести. Раненых женщин в армии тоже более сотни.

Более 350 женщин отмечены государственными наградами. Две имеют звание Герой Украины, но, к сожалению, посмертно.

Об обеспечении женщин необходимым на передовой

В настоящее время создана рабочая группа, состоящая из представителей Минобороны, ответственных за стандарты, и инициативных женских групп, которые работают над созданием бронежилетов для женщин, а также шлемов. Аналогичная история и с формой.

Уже есть производители, готовые их изготавливать. Разработаны соответствующие модели, проходящие испытания в боевых подразделениях на полигонах.

Как только будет предоставлен отчет, что они работают корректно, а женщинам удобно, Минобороны приказом утвердит этот стандарт, и с того момента будут делаться заказы уже официально для обеспечения женщин в ВСУ.

О традиционных военных профессиях для женщин

Ранее традиционными для женщин были сферы: медицина, связь, делопроизводство, финансы и администрирование. Однако персонально в командировках, которые проходили еще до 24 февраля, заметил, что в учебных центрах повсюду инструкторами были женщины.

Видел девушек, которые руководили молодыми ребятами и учили их ездить на танках или стрелять из пушек на симуляторах.

Кроме того, современная война требует наличия специалистов в сферах логистики, киберсил, БПЛА, средств технической разведки и т.д. Поэтому появляется больше возможностей для женщин, которые могут реализоваться в новых профессиях.

Физические отличия сейчас нивелируются техническими решениями.

Теперь оператор БПЛА может сидеть в Киеве и выполнять боевые задачи в Бахмуте.

О перспективах для женщин в войсках

Для того чтобы дальше существовать рядом с таким соседом, который, к сожалению, не полетит в космос, а все равно останется рядом даже после нашей победы, нам нужно развиваться и производить собственное вооружение.

Я вижу здесь серьезную перспективу усиления именно женского влияния и присутствия в оборонном секторе.

О наказании россиян за военные преступления

На сегодняшний день существует несколько групп юристов, которые фиксируют каждое преступление для того, чтобы ни один преступник не ушел от ответственности.

Трибунал в будущем точно будет. У меня даже сомнений нет.

Это будет новый Нюрнберг. Где мы будем его проводить — в Мариуполе, Харькове или Волновахе, это уже вопрос локализации.

Ранее первая леди Украины выступила на шестом Украинском женском конгрессе. Читай, что рассказала Елена Зеленская об украинках во время войны и их поддержке после победы.

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