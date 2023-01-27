То, что действительно им нужно: как работает центр отдыха для наших героев на передовой

Отойти от ужасов войны, отдохнуть и подлечиться. В 24-й бригаде, которая сейчас защищает Бахмутское направление, открыли центр отдыха и морально-психологической помощи для бойцов, выполняющих боевые задания на передовой.

Битва за Бахмут — одна из самых кровавых в современной украинской истории. Чтобы продвинуться на этом направлении, враг тысячами загоняет пушечное мясо на безрезультатные штурмы. Впрочем, и оборона этого направления имеет свою цену.

В первую очередь это для них условия отдыха. Нормально, спокойно поспать в спокойной ситуации. Вкусно поесть, для них здесь есть все условия.

И также постирать свое белье, привести себя в порядок, постричься, побриться, покупаться в теплой водичке, — рассказывает заместитель командира 24 ОМБр имени короля Даниила по морально-психологическому обеспечению Андрей Базюк.

Сейчас также смотрят

Такой центр отдыха и морально-психологической помощи на Донбассе только один. Посещать его одновременно могут до 11 армейцев. Те, кто уже прошел курс, говорят: было бы хорошо, если бы такие комплексы были в каждой бригаде. Это помогает морально и с новыми силами возвращаться в поле боя.

Как работает центр отдыха и что там делают военнослужащие, смотри в видео.

Ранее мы рассказывали интересный факт, сколько женщин служит в ВСУ — Резников назвал статистику.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!