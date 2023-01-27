Я вже не прем’єр-міністр, але можу бути корисним Україні — Борис Джонсон про візит до Києва та закінчення війни

Нещодавно Борис Джонсон, який був прем’єр-міністром Великої Британії у 2018–2022 роках, учетверте приїхав до України.

У рамках свого візиту він відвідав Бучу та Бородянку, провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та поспілкувався з українськими студентами.

У своєму інтерв’ю для телеканалу Рада Джонсон розповів детальніше, про що розмовляв із Зеленським, як Україну підтримують у Великій Британії та коли закінчиться війна.

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Про візит до України

Я вже не прем’єр-міністр, але все ще сподіваюсь, що можу бути корисним народові України й виступати на його підтримку. Ось чому президент Зеленський мене запросив, — каже Джонсон.

За його словами, з президентом України вдалось детально обговорити пріоритетні для України теми, зокрема постачання зброї.

— Хто герої — так це український народ та Збройні сили України. Те, що вони зробили, — неймовірно! Але ми маємо дати їм більше.

Ми почали з гранатометів, NLAW та Javelin. Потім HIMARS, артилерія. Але треба дати ще більше — далекобійнішу артилерію, яка може влучати в цілі на більшій відстані, — пояснює політик.

Про підтримку України у Великій Британії

Максимально сильна підтримка. З причин, які ще потребуватимуть повнішого аналізу, населення Об’єднаного Королівства любить Україну. І я теж люблю Україну, — зізнається Джонсон.

Населення Великої Британії певним чином ідентифікує себе з країною, яка стала проти окупанта. На вулицях британських міст повно українських прапорів.

Їх вивішують на крамницях, ресторанах, церквах, а люди носять спеціальні значки на підтримку України.

— Я зрозумів, що українці — міцний народ. І вони битимуться… Ми не можемо дозволити, щоб така прекрасна і вільна країна як Україна була знищена Путіним. Це була б катастрофа для України та світу, — вважає Джонсон.

Коли закінчиться війна

Щоб звільнити значну територію, Україні потрібна далекобійна артилерія, боєприпаси та танки.

Я однозначно бачу шлях до перемоги, але потрібен рух. Я думаю, що росіяни, ймовірно, розпочнуть контрнаступ.

Треба подбати, щоб він провалився, а українці змогли відстояти свою територію, — пояснює Джонсон.

На його думку, війна закінчиться тоді, коли Путін зазнає поразки. І єдиний спосіб досягнути цього — це озброїти українців тим, що нам потрібно.

Тільки після поразки росіян на полі бою можна починати з ними переговори. Що буде після війни?

Джонсон переконаний, що Україна має стати членом НАТО після перемоги над Росією за умови, що вона відповідатиме критеріям Альянсу: рівень демократії, організація армії тощо.

Так, Україні треба буде зробити ще багато реформ, однак напрямок руху нашої країни вже ніким не піддається сумніву.

Повне інтерв’ю Бориса Джонсона — відео

Нагадаємо, що на Українському сніданку в Давосі колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід дати Україні танки та HIMARS. Читай детальніше про це.

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