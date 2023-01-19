Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі

Україна вже 11 місяць стоїть супроти російської навали — вперто, міцно, з вірою у спокійне майбутнє. Світ усіляко нам допомагає зброєю, грошовими траншами та приймає наших біженців у себе в країнах Європи та США.

Український сніданок у Давосі

На Українському сніданку в Давосі колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ надати Україні необхідну кількість Himars та танків.

За його словами, Захід продовжує турбуватися про Путіна та намагається “не провокувати його”, доки той провадить війну та вбиває українців.

Зараз також дивляться

— Українці переможуть. Ми весь час недооцінюємо ефективність тієї зброї, яку надали. Я не вірив, що ракети HIMARS будуть настільки ефективними. Але HIMARS став дуже ефективним.

Дайте їм (українцям) танки, дайте танки! Ми від цього нічого не втрачаємо, — наголосив Борис Джонсон.

А потім Джонсон ще раз наголосив, щоб Захід нарешті змістив свої пріоритети.

— Фокусуйте увагу на Україні, а не на Путіні, — сказав Джонсон.

Докладніше про те, як пройшов Український сніданок у Давосі та які результати для України ми отримали, дізнайся з відео.

Інтерв’ю Бориса Джонсона

Попри це, мало хто знає, що британська розвідка не бачила навіть натяку на перемогу України у цій війні. До того ж саме через початок повномасштабного вторгнення відтепер Україна може розраховувати на членство у Північноатлантичному блоці чи союзі з іншими європейськими державами.

Про це та багато іншого розповів колишній прем’єр-міністр Великої Британії у великому інтерв’ю Європейській правді.

Про сценарії британської розвідки

За словами Джонсона, перед початком повномасштабного вторгнення він щодня отримував нові дані та сценарії від британської розвідки стосовно військ на кордоні з Україною. І всі вони були просто жахливими.

А якщо зовсім чесно, то вони вважали й говорили мені, що все завершиться за кілька днів і немає нічого, що може зупинити наступ Путіна і його танків на Київ довше, ніж на тиждень, — каже Борис Джонсон.

Та сам він скептично ставився до таких прогнозів, бо бував у Києві, спілкувався з ветеранами війни на Донбасі й бачив, що вони воюватимуть, бо з 2014 року навчилися воювати.

До того ж Джонсону неодноразово доводилося проводити розмови з європейськими колегами, щоб переконати їх, що немає альтернативи, окрім як військового успіху України.

— Щоразу, коли колеги з інших європейських столиць пропонували якісь переговори або мирні плани, якісь домовленості з Путіним про мирну угоду, ця ідея моментально розвалювалася в обговоренні, адже ви не можете ні про що домовитися з Путіним просто через те, що йому настільки очевидно не можна довіряти.

Вступ України до НАТО та допомога світу

Та розв’язавши повномасштабну війну у 2022 році Путін став каталізатором того, аби Україну стали розглядати як потенційного кандидата на вступ до НАТО та ЄС.

Знайшлася одна людина, яка зробила неймовірну справу для наближення членства України в НАТО — це Володимир Путін.

Саме НАТО зреагувало на тиск та терор Росії досить рішуче, ставши ще сильнішим блоком.

А також Борис Джонсон зазначив, що кремлівський диктатор все ж не зважиться застосувати ядерну зброю проти України.

— Це не про якесь протистояння між Росією та НАТО, і взагалі тут не йдеться про ядерну зброю. Якщо Росія застосує ядерну зброю, то Путін просто перестане бути членом людської цивілізації. Є держави, які ще не проти Путіна і дозволяють йому всі ці дії, але як тільки Путін зробить щось таке, він їх усіх втратить.

У разі ядерного удару, я вважаю, Захід буде змушений завдати удару у відповідь. І ми це Путіну повідомили.

А ще, Борис Джонсон запевняє: абсолютна більшість британців підтримує Україну та стоїть на стороні добра і цій війні.

— Я ніколи не бачив нічого чіткішого, як ваша позиція. І ніколи не бачив нічого такого чорно-білого, як цей напад Росії на Україну.

Нещодавно Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Великобританії. Що стало причиною та чого він досягнув на цій посаді, ми розповідали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!

Головне фото: Depositphotos