Борис Джонсон йде у відставку — в чому причина та які перспективи подальшої співпраці України та Британії

Борис Джонсон сьогодні, 7 липня, оголосив про те, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, проте продовжить виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового глави керівної партії.

Раніше про це повідомила низка впливових іноземних ЗМІ, зокрема і ВВС, з посиланням на власні джерела.

Вибори нового чільника мають відбутися у жовтні.

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Читай, що могло спричинити відставку Джонсона, за що його так полюбили українці, а також чи зміниться британська підтримка України з відстороненням політика від посади.

Причини відставки Джонсона

Менш ніж три роки тому Борис Джонсон привів консерваторів до найбільшої перемоги на виборах з 1987 року. То що ж трапилось за цей час, що в червні його ж партія висунула йому вотум недовіри?

BBC розповіло про кілька факторів, які стали фатальними для кар’єри прем’єра.

Сексуальні домагання Кріса Пінчера

29 червня член парламенту Кріс Пінчер, який на той час був заступником голови Консервативної партії, відвідав приватний клуб членів партії у Лондоні. За його словами, він “забагато випив” і “присоромив себе”.

Його звинуватили в тому, що він обмацав двох чоловіків. Це призвело до нової хвилі обурення його поведінкою, що вже не вперше піднялась навколо Пінчера.

Після цього на Даунінг-стріт заявили, що Джонсон не знав про ці звинувачення, коли в лютому призначив його заступником голови Торі. Але пізніше з’ясувалось, що прем’єру було відомо про ці випадки ще з 2019 року, але Джонсон все одно продовжив призначати його на нові посади.

Вечірки під час карантину

У квітні цього року прем’єр-міністра оштрафували за порушення правил карантину після того, як він відвідав вечірку на свій день народження в червні 2020 року.

Загалом поліція Лондона виписала 126 штрафів 83 особам за порушення правил карантину на Даунінг-стріт і Уайтхолл. І це в той час, як звичайні британці практично не виходили за межі свого дому впродовж двох років!

Криза прожиткового мінімуму і зростання податків

У 2022 році інфляція в країні різко зросла до поточного рівня 9,1%. І хоч деякі причини об’єктивно лежали поза контролем Джонсона (наприклад, війна Росії проти України), економічна криза пов’язана також із Брекзитом, який так активно просував прем’єр.

Тож як вихід зі складної ситуації уряд вирішив підвищити податки для британських працівників, що, звісно, обурило населення.

Брак фокусу та ідей

Борис Джонсон отримав абсолютну більшість голосів на виборах завдяки чіткій і легкій у дотриманні політиці “Зробіть Брекзит”.

Але відтоді його часто критикували за брак нових ідей. Його ексцентрична, подекуди зухвала поведінка не подобалась багатьом його поплічникам.

Його також звинувачували у відсутності чесності та компетентності. Зрештою, навіть після перемоги прем’єра на голосуванні щодо довіри скарги не припинились, а навпаки посилились.

За що українці полюбили Джонсона

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія увійшла в топ країн-лідерів за допомогою нашій державі.

А Джонсон особисто приділяє величезну увагу українському питанню у своїй як внутрішній, так і зовнішній політиці. Чого лишень варті два його візити до Києва, чи не щоденні телефонні розмови із Зеленським, а також суттєва фінансова та військова підтримка!

Ось скромний перелік того, що Британія вже надала або пообіцяла зробити для України:

економічна та гуманітарна підтримка України на суму понад 1,3 млрд фунтів стерлінгів;

військова техніка: понад 5000 протитанкових ракет NLAW, реактивні системи залпового вогню великої дальності, артилерійські системи, системи ППО тощо;

програма навчання приблизно 30 тисяч українських військових на рік;

санкції проти Росії;

підтримка розробки проекту гарантій безпеки України в майбутньому;

підписання Меморандуму про інфраструктурну відбудову України;

відбудова Києва та Київської області після перемоги.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово особисто дякував Джонсону за чітку та однозначну позицію щодо підтримки України, а також підкреслював важливість тісної співпраці наших країн зараз та в майбутньому.

Зброя, фінанси, санкції — три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України, — якось написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

А якщо це все ще й поєднати з милими листами до українських дітей, оригінальним підписом у соцмережах як Джонсонюк та простою, щирою манерою публічної комунікації, то стає одразу зрозумілим, чому британський прем’єр став народним улюбленцем українців у цей нелегкий час.

Під час офіційної промови 7 липня Борис Джонсон заявив:

Дозвольте мені сказати народу України, що я знаю, що ми у Великій Британії будемо продовжувати підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки буде потрібно.

Чи зменшиться підтримка Британії з відставкою Джонсона

Економічний експерт Сергій Фурса пояснює, що не варто шукати в причинах відставки Джонсона “всюдисущу” руку Кремля.

Немає нічого незвичайного у відставці вкрай непопулярного в Британії прем’єр-міністра, що загруз у скандалах, у момент економічної кризи, ще й підігрітої дурістю Brexit, яку цей самий прем’єр-міністр активно просував.

Проте підтримка України Великою Британією нікуди не зникне навіть після жовтневих виборів, адже це не ініціатива Джонсона. Це необхідність, яку розуміють у колах британських еліт і яку підтримують обидві партії.

За словами Фурси, можна навіть припустити, що прем’єр ще взимку розумів ризик відсторонення від влади, а тому активно заходився працювати на українському напрямку.

Лояльність британців дещо зросла, і це на деякий час врятувало Джонсона. Проте не вирішило справжніх проблем Об’єднаного Королівства.

— У моменті інтереси України та Джонсона збіглися. Але найважливіше, що збігаються інтереси Британії та України.

Тому будь-який новий прем’єр-міністр, навіть якщо Джонсона зможуть відправити у відставку, проводитиме політику підтримки України. Нехай вона, може, буде і не такою артистичною, яскравою та персоніфікованою, — вважає Фурса.

Консолідацію всього міжнародного товариства задля допомоги нашій державі підтвердила конференція з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано.

Там були присутні як українська делегація, так і представники 40 країн світу, зокрема і президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

На конференції у Лугано представили план відновлення України. Читай, який він матиме вигляд.

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