Дайте украинцам оружие! Борис Джонсон на Украинском завтраке в Давосе

Украина уже 11 месяц стоит против российского нашествия — упорно, крепко, с верой в спокойное будущее. Мир всячески помогает нам оружием, денежными траншами и принимает наших беженцев у себя в странах Европы и США.

Украинский завтрак в Давосе

На Украинском завтраке в Давосе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мир предоставить Украине необходимое количество Himars и танков.

По его словам, Запад продолжает беспокоиться о Путине и пытается “не провоцировать его”, пока тот ведет войну и убивает украинцев.

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— Украинцы победят. Мы все время недооцениваем эффективность оружия, которое уже передали. Я не верил, что ракеты HIMARS будут столь эффективны. Но HIMARS стал очень эффективным.

Дайте им (украинцам) танки, дайте танки! Мы от этого ничего не теряем, — говорит Борис Джонсон.

А потом Джонсон еще раз подчеркнул, чтобы Запад наконец-то сместил свои приоритеты.

— Фокусируйте внимание на Украине, а не на Путине, — сказал Джонсон.

Подробнее о том, как прошел Украинский завтрак в Давосе и какие результаты для Украины мы получили, узнай из видео.

Интервью Бориса Джонсона

Несмотря на это, не многие знают, что британская разведка не видела даже намека на победу Украины в этой войне. К тому же именно из-за начала полномасштабного вторжения теперь Украина может рассчитывать на членство в Североатлантическом блоке или союзе с другими европейскими государствами.

Об этом и многом другом рассказал бывший премьер-министр Великобритании в большом интервью Европейской правде.

О сценариях британской разведки

По словам Джонсона, перед началом полномасштабного вторжения он ежедневно получал новые данные и сценарии от британской разведки касательно войск на границе с Украиной. И все они были просто ужасными.

А если совсем честно, они считали и говорили мне, что все завершится через несколько дней, и нет ничего, что может остановить наступление Путина и его танков на Киев дольше, чем на неделю, — говорит Борис Джонсон.

Но сам он скептически относился к таким прогнозам, потому что бывал в Киеве, общался с ветеранами войны на Донбассе и видел, что они будут воевать, потому что с 2014 года уже научились.

К тому же Джонсону неоднократно приходилось проводить разговоры с европейскими коллегами, чтобы убедить их, что нет альтернативы, кроме как военный успех Украины.

— Каждый раз, когда коллеги из других европейских столиц предлагали какие-то переговоры или мирные планы, какие-то договоренности с Путиным о мирном соглашении, эта идея моментально разваливалась в обсуждении, ведь вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто потому, что ему настолько очевидно не можно доверять.

Вступление Украины в НАТО и помощь мира

Развязав полномасштабную войну в 2022 году, Путин стал катализатором того, чтобы Украину стали рассматривать как потенциального кандидата на вступление в НАТО и ЕС.

Нашёлся один человек, который сделал невероятное дело для приближения членства Украины в НАТО — Владимир Путин.

Именно НАТО среагировало на давление и террор России достаточно решительно, став еще более сильным блоком.

А также Борис Джонсон отметил, что кремлевский диктатор все же не решится применить ядерное оружие против Украины.

— Это не о каком-то противостоянии между Россией и НАТО, и вообще речь не идет о ядерном оружии. Если Россия применит ядерное оружие, Путин просто перестанет быть членом человеческой цивилизации. Есть государства, которые еще не против Путина и разрешают ему все эти действия, но как только Путин сделает что-нибудь такое, он их всех потеряет.

В случае ядерного удара, я считаю, Запад будет вынужден нанести ответный удар. И мы это Путину сообщили.

А еще Борис Джонсон уверяет: абсолютное большинство британцев поддерживает Украину и стоит на стороне добра и этой войне.

— Я никогда не видел ничего более четкого, чем ваша позиция. И никогда не видел ничего такого черно-белого, как нападение России на Украину.

Недавно Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Что стало причиной и чего он достиг на этой должности, мы рассказывали ранее.

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Главное фото: Depositphotos