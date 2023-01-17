Путин уничтожил российское общество! Данилов о выборах в России и на какую еще страну РФ может напасть

Россия уже не в первый раз за время своего существования нападает на соседние страны. Сейчас она направляет почти все силы на Украину, но на этом может не остановиться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью телемарафону Єдині новини, на какую страну еще может напасть Россия, о выборах в РФ в 2024 году и победе Украины.

Страна, на которую может напасть Россия

По словам Данилова, любая страна выбирает свой путь движения. Сейчас Армения отказалась проводить совместные учения ОДКБ. У них нет желания иметь с ними (россиянами — ред.) общий язык.

Сейчас также смотрят

Секретарь СНБО считает, что Казахстан может стать следующей страной, куда Россия намерена пойти с полномасштабным вторжением.

На данный момент Казахстан — это следующая страна, которую будет иметь большое желание захватить российская современная террористическая группировка.

Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны, — заявил он.

О выборах в России в 2024 году

Через год в России должны состояться выборы. Российский диктатор Владимир Путин уже стал к ним готовиться. В стране пытаются поступить так, что он не проиграл на выборах.

Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам.

— А что касается российского общества — у меня всегда возникает вопрос: “А где оно?” Путин просто уничтожил российское общество. Там нет сегодня никаких свобод. Вы даже не можете свое мнение вслух произносить.

Если у вас какое-то другое мнение, вы должны написать, что вы являетесь агентом какой-то другой цивилизации, временно находитесь в России, — сказал Данилов.

(Вероятно, подразумевается иноагенты — общественные деятели и СМИ, которые должны указывать этот статус — ред.)

Гитлер (лидер нацистской Германии — ред.) обязал евреев носить звезду Давида. Так (Путин — ред.) делает то же самое.

Путин — это современный Гитлер. И там никакого гражданского общества нет. Это люди, которые с утра до вечера живут телевидением.

Смотрите, никаких выборов в России уже давно нет. И когда мы говорим “выборы”, нужно понимать, о каком толковании идет речь, — добавил секретарь СНБО.

О победе Украины

— Победа Украины — возвращение границ 1991 года, Луганской и Донецкой области, Крыма. Наша задача — выйти на границы 1991 года, а потом будем смотреть, как будут дальше развиваться события. Как поведет себя Россия, какие там будут процессы.

Хочу напомнить, что себя нужно ценить. Не надо считать, что нас копали (оскорбляли — ред.), что мы были долго обижены… Мы — нация победителей.

Мы никогда не допустим того, чтобы в современной истории этот шанс, который дает нам сейчас жизнь, мы не использовали, чтобы построить независимую страну. Сейчас за нашу независимость идет борьба, — подчеркнул он.

Данилов объясняет, что события в разных странах определенным образом влияют на нас. Так же события в Украине влияют на разные страны. Нам нужно пользоваться собственными мозгами, чтобы понять, что происходит в мире.

— Впервые в истории нашу страну знает весь мир. Нашего президента знает весь мир. Не было такого в истории, чтобы наш президент выступал почти во всех цивилизованных парламентах мира, — отметил секретарь СНБО.

Он говорит, что есть много примеров, когда иностранные дипломаты ошибались касательно нас, но признать это могут не все.

Интервью Данилова о будущем России и победе Украины — полное видео

Украина большими шагами идет к своей цели присоединиться к ЕС и НАТО. Весь мир видит наши успехи в войне против террориста. Читай интервью министра обороны Алексея Резникова о членстве Украины в НАТО.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!