Путін знищив російське суспільство! Данілов про вибори в Росії та на яку ще країну РФ може напасти

Росія вже не вперше за час свого існування нападає на сусідні країни. Зараз вона спрямовує чи не всі сили на Україну, але на цьому може не зупинитися.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю для телемарафону Єдині новини, на яку країну ще може напасти Росія, про вибори в РФ 2024 року та перемогу України.

Країна, на яку може напасти Росія

За словами Данілова, кожна країна обирає свій шлях руху. Зараз Вірменія відмовилася проводити спільні навчання ОДКБ. Вони не мають бажання мати з ними (росіянами — ред.) спільної мови.

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Секретар РНБО вважає, що Казахстан може стати наступною країною, куди Росія має намір піти з повномасштабним вторгненням.

На цю мить Казахстан — це наступна країна, яку матиме велике бажання захопити російське сучасне терористичне угрупування.

— Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні, — заявив він.

Про вибори в Росії у 2024 році

За рік в Росії мають відбутися вибори. Російський диктатор Володимир Путін вже почав до них готуватися. У країні намагаються зробити так, що він не програв на виборах.

Путіну треба до домовини готуватися, а не до виборів.

— А щодо російського суспільства — у мене завжди виникає питання: “А де воно?” Путін просто знищив російське суспільство. Там немає сьогодні жодних свобод. Ви навіть не можете свою думку вголос вимовляти. Якщо у вас якась інша думка, ви маєте написати, що є агентом якоїсь іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте в Росії, — сказав Данілов.

(Імовірно, мається на увазі іноагенти — громадські діячі та ЗМІ, що мають вказувати цей статус — ред.)

Гітлер (лідер нацистської Німеччини — ред.) зобов’язав євреїв носити зірку Давида. Так (Путін — ред.) робить те саме.

Путін — це сучасний Гітлер. І там жодного громадянського суспільства не існує. Це люди, які з ранку до вечора живуть телебаченням.

Дивіться, жодних виборів у Росії вже давно немає. І коли ми говоримо “вибори”, потрібно розуміти, про яке тлумачення йдеться, — додав секретар РНБО.

Про перемогу України

— Перемога України — це повернення кордонів 1991 року, Луганської та Донецької області, Криму. Наше завдання — вийти на кордони 1991 року, а потім дивитимемося, як далі розвиватимуться події. Як поводитиметься Росія, які там відбуватимуться процеси.

Хочу нагадати, що себе потрібно цінувати. Не треба вважати, що нас копали (ображали — ред.), що ми були довго ображені… Ми — нація переможців.

Ми ніколи не допустимо того, щоб в сучасній історії цей шанс, який дає нам зараз життя, ми не використали, щоб побудувати незалежну країну. Зараз за нашу незалежність іде боротьба, — наголосив він.

Данілов пояснює, що події в різних країнах певним чином впливають на нас. Так само події в Україні впливають на різні країни. Нам треба користуватися власними мізками, щоб зрозуміти, що відбувається у світі.

— Вперше в історії нашу країну знає весь світ. Нашого президента знає весь світ. Не було такого в історії, щоб наш президент виступав майже в усіх цивілізованих парламентах світу, — зауважив секретар РНБО.

Він каже, що є багато прикладів, коли іноземні дипломати помилялися щодо нас, але визнати це можуть не всі.

Інтерв’ю Данілова про майбутнє Росії та перемогу України — повне відео

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