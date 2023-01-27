Я уже не премьер-министр, но могу быть полезным Украине — Борис Джонсон о визите в Киев и окончании войны

Недавно Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании в 2018–2022 годах, в четвертый раз приехал в Украину.

В рамках визита он посетил Бучу и Бородянку, провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообщался с украинскими студентами.

В своем интервью для телеканала Рада Джонсон рассказал подробнее, о чем говорил с Зеленским, как Украину поддерживают в Великобритании и когда закончится война.

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О визите в Украину

Я уже не премьер-министр, но все еще надеюсь, что могу быть полезным народу Украины и выступать в его поддержку. Вот почему президент Зеленский меня пригласил, — говорит Джонсон.

По его словам, с президентом Украины удалось подробно обсудить приоритетные для Украины темы, в том числе поставки оружия.

— Кто герои — так это украинский народ и Вооруженные силы Украины. То, что они сделали, — невероятно! Но мы должны дать им больше.

Мы начали с гранатометов, NLAW и Javelin. Затем HIMARS, артиллерия. Но надо дать еще больше — более дальнобойную артиллерию, которая может попадать в цели на большем расстоянии, — объясняет политик.

О поддержке Украины в Великобритании

Максимально сильная поддержка. По причинам, которые еще будут требовать более полного анализа, население Соединенного Королевства любит Украину. И я тоже люблю Украину, — признается Джонсон.

Население Великобритании определенным образом идентифицирует себя со страной, вставшей против оккупанта. На улицах британских городов полно украинских флагов.

Их вывешивают на магазинах, ресторанах, церквях, а люди носят специальные значки в поддержку Украины.

— Я понял, что украинцы — крепкий народ. И они будут бороться… Мы не можем позволить, чтобы такая прекрасная и свободная страна как Украина была уничтожена Путиным. Это была бы катастрофа для Украины и мира, — считает Джонсон.

Когда закончится война

Чтобы освободить значительную территорию, Украине нужна дальнобойная артиллерия, боеприпасы и танки.

Я однозначно вижу путь к победе, но нужно движение. Я думаю, что россияне, вероятно, начнут контрнаступление.

Надо позаботиться, чтобы оно провалилось, а украинцы смогли отстоять свою территорию, — объясняет Джонсон.

По его мнению, война закончится тогда, когда Путин потерпит поражение. И единственный способ достичь этого — вооружить украинцев тем, что нам нужно.

Только после поражения россиян на поле боя можно начинать с ними переговоры. Что будет после войны?

Джонсон убежден, что Украина должна стать членом НАТО после победы над Россией при условии, что она будет отвечать критериям Североатлантического союза: уровень демократии, организация армии и т.д.

Да, Украине предстоит сделать еще много реформ, однако направление движения нашей страны уже никем не подвергается сомнению.

Полное интервью Бориса Джонсона — видео

Напомним, что на Украинском завтраке в Давосе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад дать Украине танки и HIMARS. Читай подробнее об этом.

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