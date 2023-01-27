Интервью

Я уже не премьер-министр, но могу быть полезным Украине — Борис Джонсон о визите в Киев и окончании войны

Елена Яковлева, редактор сайта 27 января 2023, 12:00
Інтерв'ю Бориса Джонсона про візит в Україну 2023
Фото: Сайт президента Украины

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